Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.05.2020 11:24
Підтверджені:
Україна17330
Кременчук102
Хворі:
Україна12381
Кременчук29
Вилікувалось:
Україна4473
Кременчук70
Померло:
Україна476
Кременчук3
Кременчук, Спорт, Афіша

У Кременчуці після карантину відбудуться велоперегони

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 524

 

14 червня у Кременчуці заплановані велоперегони. Про це повідомив голова ГО «Велосипед» Олексій Корчак на сторінці в фейсбуці.


- З огляду на карантин я вагаюсь щодо доцільності їх переносу. Інфа з КМ надходить позитивна, тож не бачу законодавчої бази, яка їх (перегони) заборонятиме у зазначену дату. Звісно, на реєстрації дотримуватимемось соціальної дистанції, звісно буде дизінфекуюча рідина, стартуватимемо в масках (через 200 м знімаємо, бо вже буде дистанція). Але!!! Якщо Ви не приїдете, то нащо ті перегони! Бо, вони ж саме для Вас, - написав Олексій Корчак.
2
Автор: Альона Душенко
Теги: велоспорт

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх