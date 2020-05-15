У Кременчуці після карантину відбудуться велоперегони

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14 червня у Кременчуці заплановані велоперегони. Про це повідомив голова ГО «Велосипед» Олексій Корчак на сторінці в фейсбуці.





- З огляду на карантин я вагаюсь щодо доцільності їх переносу. Інфа з КМ надходить позитивна, тож не бачу законодавчої бази, яка їх (перегони) заборонятиме у зазначену дату. Звісно, на реєстрації дотримуватимемось соціальної дистанції, звісно буде дизінфекуюча рідина, стартуватимемо в масках (через 200 м знімаємо, бо вже буде дистанція). Але!!! Якщо Ви не приїдете, то нащо ті перегони! Бо, вони ж саме для Вас, - написав Олексій Корчак.