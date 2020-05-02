Медик з Кременчука та фронтмен гурту «Бez обмежень» закликають підтримати музичний марафон «Ти не один»

Сегодня, 12:08 Просмотров: 336

Кількість медиків, які у боротьбі з коронавірусом самі хворіють на covid-19 щодня зростає. Саме тому на телеканалі 1+1 оголосили благодійний музичний марафон «Ти не один», щоб зібрати кошти на покупку захисту лікарів від коронавірусу.





Відомі українські артисти, які зараз залишаються на самоізоляції, у форматі онлайн-концерту співатимуть зі своїх домівок. На глядачів чекатимуть яскраві виступи артистів, серед яких будуть MONATIK, Тіна Кароль, Оля Полякова, Время и Стекло, ПТП, NK, «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», а також інші зірки.





Марафон розпочнеться завтра, 3 травня, в ефірі телеканалу «1+1» та завершиться 8 травня в ефірі «Сніданку з 1+1», – і тоді буде оголошено досягнуту суму збору.





Кременчуцький медик Ольга Ляшенко також долучилася до марафону, вона разом з фронтменом гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергєм Танчинцем, знялися у промо марафону.





Ольга має чоловіка і трьох дітей. З початком пандемії covid-19 робота швидкої допомоги була організована належним чином. І важливу роль у цьому відіграли волонтери, які допомагають медичним працівникам із постачанням необхідного захисту від інфікування.

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- За добу я виїжджаю на 10-15 викликів невідкладної допомоги. На жаль, трапляється так, що пацієнти приховують інформацію про симптоми COVID-19 та про своє недавнє перебування за кордоном. І в результаті медпрацівники підхоплюють вірус. Велике прохання до всіх людей: будь ласка, викликаючи екстрену допомогу, не бійтеся та розповідайте диспетчеру про свої симптоми. - поділилася кременчуцький медик Ольга Ляшенко.







Нагадуємо, що саме зараз працівникам медичної сфери, як ніколи потрібна ваша допомога. Підтримуйте благодійний марафон «Ти не один» і робіть благодійні внески на сайті УББ за посиланням або здійснити переказ за реквізитами

МБФ «Українська Біржа Благодійності»

ЄДРПОУ: 38005762

Банк Кредит Дніпро р/р UA753057490000002600730669803

Призначення: Благодійний внесок Ти не один

Партнери по передачі зібраної допомоги – УББ, громадська платформа РазомUA