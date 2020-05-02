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Затримали кременчужанина, який повідомив про «замінування» декількох приміщень на вулиці Перемоги

Сегодня, 11:52 Просмотров: 611

 

Кримінальна відповідальність загрожує 60-річному чоловіку

Увечері 1 травня на 102 зателефонував чоловік. Він повідомив, що йому зателефонували невідомі та сказали, що на вулиці Перемоги в декількох приміщеннях має відбутись вибух. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.


Під час перевірки даної інформації правоохоронці встановили особу, яка здійснила даний дзвінок. Ним виявився 60-річний чоловік, який мешкає у одній із багатоповерхівок на вулиці Перемоги.


Поліція проводить перевірку. Речові докази вилучено. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: заминирование

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