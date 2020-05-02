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У мерії Кременчука розповіли, чому в місті не працюють продовольчі ринки

Сегодня, 11:31 Просмотров: 1 411 Комментариев: 5

Адміністрації ринків не виконали всі умови для відкриття

Наприкінці квітня Кабмін дозволив продовольчим та аграрним ринкам почати роботу, але за певних умов. Сьогодні, 2 травня, на засіданні оперативного штабу в мерії обговорили, чи готові ринки Кременчука почати торгувати продуктами.


Керівник міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк розповіла, що у місті 9 з 12 ринків перевірили з Держпродспоживслужбою. Вони можуть відновити роботу та продавати продукти, але за певних умов. Сьогодні роботу ринки не розпочали у новому форматі (продавати продукти - автор) через свою неготовність. Вчора торгували лише розсадою.


Людмила Жорняк повідомила про недотримання дистанції на Новоіванівському ринку. Сьогодні там працюють правоохоронці, які проводять роз'яснювальну роботу.


Міський голова Кременчука Віталій Малецький відповів на питання щодо того, чому не відкриваються ринки.


- Відповідь всім: відповідальність за роботу ринків зараз лежить на адміністрації, підготувати ринок до відкриття - це їхня задача. Ми зі свого боку створили всі умови, для того щоб ринки почали працювати. Ми створили умови для торгівлі садивним матеріалом, організували цей процес. У ньому є деякі проблеми.


Мер додав, що адміністрації ринку варто подумати про організацію робочого місця, наявність дезінфекторів, не допустити утворення черг, забезпечити продавців індивідуальними засобами захисту. Варто починати це робити з центрального ринку, бо там найбільша кількість покупців.


Також нагадали, що відповідні вимоги не завершаться 11 травня. Тож варто працювати на перспективу.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ринок карантин

Комментарии: 5

731
Nafalim:
Сегодня, 11:43

Та достал уже Ваш карантин!

Жрать нечего, а они рассказывают об дистанции!


15 5
3 459
Дмитрий:
Сегодня, 11:46

Ми зі свого боку створили всі умови, для того щоб ринки почали працювати.

он заговорил и развеял все сомнения


6 4
339
Pereselenets:
Сегодня, 12:07

Виталя, тебя скоро будут бить. И очень сильно. Перестань злить народ.


17 1
1 068
hunter:
Сегодня, 12:58

Цитата: Pereselenets

Виталя, тебя скоро будут бить. И очень сильно. Перестань злить народ.

Не мешайте им обогащаться.Такой шанс раз в жизни бывает.


5 0
34
Piton78:
Сегодня, 13:23

Цікаво що там за умови вони створили? Пройшли з перевіркою? По суті нічого вони і не робили просто виконали постанову кабміну дозволили як би працювати і це не їхня заслуга! А вимоги що до відкриття також прописані не нашою мерією! Так в чому заслуга? Якийсь геть зовсім дешевий піар! Віталька не лізь в багно ще більше ніж є!


1 0

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