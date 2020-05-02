У Кременчуці померла бабуся з підозрою на коронавірусну інфекцію

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Відомо, що померла жила в одній квартирі з родичем, в якого був підтверджений Covid-19

Міський голова Кременчука Віталій Малецький сьогодні, 2 травня, на засіданні оперативного штабу повідомив, що 1 травня у місті померла 76-річна жінка. У неї була підозра на коронавірусну інфекцію.





По території, де жила жінка, оголошена карантинна зона.





Також стало відомо, що 24 квітня з ЦРЛ пенсіонерку виписали з лікарні, проте діагноз був інший, не пов'язаний з коронавірусною хворобою. Померла жила з родичем, в якого підтвердився коронавірус. До того ж, цей член родини з-поміж медперсоналу Кременчуцької ЦРЛ. Тож інфікований родич та жінка жили в одній квартирі.





Всі особи, які констатували смерть жінки, були попереджені про ймовірну загрозу. Бабусю ховатимуть згідно з правилами, які застосовують до осіб, що померли від коронавірусу.