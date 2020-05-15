Голодний демон і як не стати куркою: що почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Тадеуш Доленга-Мостович «Дневник пани Ганки»
Пані Ганка Реновецька, молода дружина дипломата, прочитала лист, який був адресований її чоловікові, та зрозуміла: він двоєженець та зрадник. Його перша дружина намагається повернути пана Реновецького. Пані Ганка розпочинає власне розслідування, дізнається таємниці свого чоловіка та занурюється у переживання, фантазії, змови. Підозрюючи чоловіка у зраді, вона сама порушує свої обіцянки. Та поки не здогадується, що її захоплення стане для чоловіка великою несподіванкою.
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Светлана и Андрей Климовы «Голодный демон»
Книга написана у жанрі психологічного детективу. Перша справа в юридичній практиці Єгора Башкирцева практично безнадійна.Його підзахисного звинувачують у потрійному вбивстві з особливою жорстокістю, усі докази проти нього. Відсутній лише мотив злочину. Тому Єгор вирішує провести власне розслідування і з’ясувати обставини справи.
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Браян Кавано «365 історій на добрий день»
Ця книжка допоможе замислитися над тим, як живемо і яке наше місце у цьому світі. Прості, щирі оповіді наповнені глибоким вмістом, котрий однак, не пізнається відразу, а виринає згодом, впродовж дня, в буденній круговерті, стаючи тихою оазою миру і спокою.
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Ірена Карпа «Baby travel. Подорожі з дітьми, або Як не стати куркою»
Чудова книжка – весела, позитивна, повчальна!
З дітьми до Індії, Балкан чи Піренеїв? Легко! Невгамовна мандрівниця Ірена Карпа та її маленькі непосиди готові до будь-яких пригод! Нові відкриття, веселі історії, жарти, конфузи і яскраві враження – шалена подорож із письменницею та її дітлахами починається! І не кажіть, що вас не попереджали…
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