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Кременчук, Культура, Кременчуг

Голодний демон і як не стати куркою: що почитати кременчужанам

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 110

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок

  

 

Тадеуш Доленга-Мостович «Дневник пани Ганки»

Пані Ганка Реновецька, молода дружина дипломата, прочитала лист, який був адресований її чоловікові, та зрозуміла: він двоєженець та зрадник. Його перша дружина намагається повернути пана Реновецького. Пані Ганка розпочинає власне розслідування, дізнається таємниці свого чоловіка та занурюється у переживання, фантазії, змови. Підозрюючи чоловіка у зраді, вона сама порушує свої обіцянки. Та поки не здогадується, що її захоплення стане для чоловіка великою несподіванкою.

Светлана и Андрей Климовы «Голодный демон»

Книга написана у жанрі психологічного детективу. Перша справа в юридичній практиці Єгора Башкирцева практично безнадійна.Його підзахисного звинувачують у потрійному вбивстві з особливою жорстокістю, усі докази проти нього. Відсутній лише мотив злочину. Тому Єгор вирішує провести власне розслідування і з’ясувати обставини справи.

  
 

Браян Кавано «365 історій на добрий день»

Ця книжка допоможе замислитися над тим, як живемо і яке наше місце у цьому світі. Прості, щирі оповіді наповнені глибоким вмістом, котрий однак, не пізнається відразу, а виринає згодом, впродовж дня, в буденній круговерті, стаючи тихою оазою миру і спокою.

Ірена Карпа «Baby travel. Подорожі з дітьми, або Як не стати куркою»

Чудова книжка – весела, позитивна, повчальна!

З дітьми до Індії, Балкан чи Піренеїв? Легко! Невгамовна мандрівниця Ірена Карпа та її маленькі непосиди готові до будь-яких пригод! Нові відкриття, веселі історії, жарти, конфузи і яскраві враження – шалена подорож із письменницею та її дітлахами починається! І не кажіть, що вас не попереджали…

 
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги библиотека
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