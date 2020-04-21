Covid-19 в Україні/Кременчуці
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У ЦРЛ маємо одну з найгірших в Україні ситуацію по динаміці поширення коронавірусу, - Малецький (додано)

Сегодня, 11:35 Просмотров: 9 841 Комментариев: 13

 

За даними мерії Кременчука, у нашому місті наразі 48 кременчужан з підтвердженим діагнозом «COVID-19»

21 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації віцемер Ольга Усанова повідомила, що у нашому місті на даний час зареєстровано 48 кременчужан з коронавірусною хворобою, із них частина – це пацієнти або медичні працівники Центральної районної лікарні, які там працюють і проживають на території Кременчука.


Також вона додала, що з 19 кременчужан у ЦРЛ, які захворіли, мінімум 17 – це медичні працівники. Більш точну інформацію має повідомити директор ЦРЛ Марія Ігнатчук, проте Кременчук поки не може отримати повних та достовірних списків тих людей, аналізи яких відправили на тестування ПЛР-методом у Полтаву. А така інформація вкрай важлива, щоб вчасно встановлювати санітарні зони, обробляти місця проживання інфікованих осіб тощо.


Деяких людей після виписки з ЦРЛ привозять у погіршеному стані до лікарень Кременчука, тому необхідно мати достовірні дані, щоб можна було попередити працівників «швидкої» щодо контактних пацієнтів, і вони могли убезпечити себе, коли виїжджатимуть на виклики.


- Зараз ми маємо ситуацію, мабуть, найгіршу в Україні по районній лікарні по динаміці поширення вірусу внаслідок нехлюйства, недбалості і незрозуміло якого ставлення до посадових обов'язків – у місті колосальне джерело інфекції. І нам не дають списки, щоб ми цих людей відпрацювали, дізналися їхній стан здоров'я, і, можливо, запропонували госпіталізацію в інфекційній лікарні або в інших, - обурився мер Кременчука Віталій Малецький.


Лікарі мають відпрацювати усіх контактних осіб, щоб локалізувати джерело інфекції у місті. За словами Ольги Усанової, за допомогою правоохоронців вдалося отримати фотографії частини необхідних списків, але там лише половина тих, у кого взятий на ПЛР-аналізи біологічний матеріал.


- Я сьогодні ці списки скину голові ОДА, хай подивляться на рівень організації роботи, який є у цьому лікарняному закладі. Він характеризує все. І тому, що зараз там цей спалах хвороби, це от результат багаторічного панькання з районною лікарнею. Закінчився період толерантності до Марії Володимирівни, вона – інфекціоніст за освітою, вона, мабуть, найкраще в місті має розуміти ситуацію, а виявилося, що найгірше, - прокоментував Малецький.


Тож мер Кременчука доручив керівнику управління охорони здоров'я Максиму Середі направити голові Полтавської ОДА офіційний лист про те, що районна лікарня приховує інформацію.


- Ми бачимо, що там майже всі результати, які дають на ПЛР, у всіх підтверджений діагноз (COVID-19 - ред.), - додав Віталій Малецький.


За однією інформацією, у ЦРЛ 70 тестів відправили на ПЛР-дослідення, за іншими даними, 90.


Крім того, у цей же час голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов надав інформацію, що у Кременчуці, станом на ранок 21 квітня, зафіксовано вже 51 випадок захворюваності на коронавірусну інфекцію.


На це міський голова Віталій Малецький відповів, що можуть бути розбіжності по цифрах у статистиці з районом і містом. Плутанина у цифрах викликана тим, що люди знаходяться по факту у Кременчуцькій ЦРЛ на лікуванні, але є мешканцями сіл Кременчуцького району.


Наразі є інформація по 49-му пацієнту у Кременчуці, цей випадок опрацьовують лікарі, вони будуть вирішувати, куди його віднести – до Кременчука чи Кременчуцького району.


Додано:


На думку Віталія Малецького, ситуація у Кременчуція погіршилася кардинально внаслідок поширення коронавірусу через ЦРЛ, тому він вважає, що потужностей інфекційної лікарні може не вистачити, але запевняє, що є обсерваційний госпіталь на території Першої лікарні, він дасть можливість розгорнути додаткові інфекційні ліжка у разі необхідності та пролікувати усіх людей, котрі цього потребуватимуть.


Головна задача зараз – локалізувати вже виявлені випадки, дослідити контактних осіб та надати пацієнтам максимальну допомогу, і мер впевнений, що кременчуцькі медики із цим впораються.

21
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус больница район анализы

Комментарии: 13

763
Good-Booy:
Сегодня, 11:52

... – у місті колосальне джерело інфекції. І нам не дають списки, щоб ми цих людей відпрацювали, дізналися їхній стан здоров'я... В смысле не дают? Ты кто девочка или мер? Что за ответ ? 

 


69 2
108
Kremen.Club:
Сегодня, 12:07

Цитата: Good-Booy

... – у місті колосальне джерело інфекції. І нам не дають списки, щоб ми цих людей відпрацювали, дізналися їхній стан здоров'я... В смысле не дают? Ты кто девочка или мер? Что за ответ ? 

 

 

Вполне возможно, что есть некоторая определенная законом процедура.


16 8
3 220
Daniel Mroz:
Сегодня, 12:14

Більш точну інформацію має повідомити директор ЦРЛ Марія Ігнатчук

Не дочекаєтеся від неї правдивої інформації. 

І нам не дають списки,

Ну так не сиди, а готуй звернення і хай поліцаї відкривають кримінальне провадження відносно посадових осіб ЦРБ.  Досить їм "масочників" ганяти. Треба хворих ізолювати, а не здорових кошмарить.  Те що зробила Ігнатчук - злочин.


52 3
444
Lyolya:
Сегодня, 12:15

На газету да, на клумбы да, на тротуарню плитку на иллюминацию сквера, елки, по кругу каждый год. И на медицину в положенном объеме ---0. Что хотеть, задавайте вопросы себе, мэр.


38 1
186
Dmytro:
Сегодня, 12:37

тесты на коронавирус не делают всем подряд ,кто имеет симптомы  ОРВИ, поэтому медики обращаются с потенциально коронавирусными как не с коронавирусными. Таким образом медики могли позаражаться. Это конечно кроме того что система медицины вообще уничтожена в стране.


38 0
32
olte:
Сегодня, 12:52

Как страшно, что наша жизнь оказалась в руках глупых, жадных, профессионально беспомощных и коррумпированных людей. Где наша лаборатория? Весь город сплошная санитарная зона, а сколько всего человек протестировано? Количество тестов/количество заболевших/погибших - вот что должны ежедневно подавать в официальных сводках на сайт МЗ, а не фильтровать через третьих лиц.


26 1
3 626
zzzzzz:
Сегодня, 12:53

Цитата: Dmytro
не делают всем подряд
ну так пневмония это симптомы или нет? Им в первую очередь нужно было делать, дотянулись, получили вспышку в црб


16 3
16
sem:
Сегодня, 12:55

Цитата: Good-Booy
В смысле не дают? Ты кто девочка или мер? Что за ответ ?   

А с каких это пор, ЦРБ подчиняется меру города??? Она подчиняется рйсовету, тому пятиэтажному зданию дармоедов, что на площади независимости, вот с них и спрос.

Для тех кто в танке ЦРБ не относится к городу, и городская власть не управляет ней!


25 1
490
IceSoul:
Сегодня, 13:00

Ранее было сказано, что всем, кому было положено по приказу МОЗ, поступавшим в больницу делали экспресс тесты и они были отрицательными. И по их результату пациентов положили в общие палаты. И этим же людям взяли ПЦР - тест, который у некоторых оказался положительным... Повторилась ситуация с пульмонологией в первой. Отсюда напрашивается вывод о достоверности  экспресс-тестов (причем об это уже отмечалось неоднократно в разных больницах Украины).

Только ситуацию в первой замяли, так как это юрисдикция горздрава, а на ЦРБ сейчас будут отрываться.

P.S. А по поводу передачи списков - если не мер, то хотя бы Середа должен знать, что все ЦРБ подчиняются напрямую области. И списки все в Департаменте здравохранения и в МЧС. Причем  МЧС результаты узнает раньше Департамента..


23 1
10
TagjeSamo:
Сегодня, 14:25

Цитата: sem

Цитата: Good-Booy
В смысле не дают? Ты кто девочка или мер? Что за ответ ?   

А с каких это пор, ЦРБ подчиняется меру города??? Она подчиняется рйсовету, тому пятиэтажному зданию дармоедов, что на площади независимости, вот с них и спрос.

Для тех кто в танке ЦРБ не относится к городу, и городская власть не управляет ней!

Плюсую. Ми всі повинні навчитися міркувати корелюючи з законністю та демократичними засадами.

 

Інакше, у нас мер за все "відповідає", як і президент "всьому голова" і "винен за все". Що з Петра Олексійовича питали, тепер і з Зе будуть питати... Не там питаєте, шановні...


5 6
912
D:
Сегодня, 14:46

А я думаю, что ЦРБ - это просто первая ласточка... Эта же участь ожидает и остальные медучреждения города. Да и не только нашего... Всё идет "сверху " набикрень...Вопрос только времени. Жалко врачей! Будем здоровы!!!


11 0
133
vortex:
Сегодня, 14:55

Мне вот интересно, почему до сих пор полицией не открыто дело. Оснований - более чем достаточно. Это криминальные сферы, там заявление не обязательно. Если становится известно о возможном криминальном правонарушении (в том числе из СМИ) - можно и нужно начать разбирательство. Как же так получилось что куча людей заболели. Например

 

ст. 325 Кримінального кодексу в такій редакції: "Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років».

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

 

Главврача больницы это что не касается? Слабо? Это Вам не бабушек без маски штрафовать...


12 0
21
Rosgard:
Сегодня, 15:47

Спагетти мне в ухо.

 

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  Здоровья вам, сограждане. 


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