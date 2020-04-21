У ЦРЛ маємо одну з найгірших в Україні ситуацію по динаміці поширення коронавірусу, - Малецький (додано)

Сегодня, 11:35 Просмотров: 9 841 Комментариев: 13

21 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації віцемер Ольга Усанова повідомила, що у нашому місті на даний час зареєстровано 48 кременчужан з коронавірусною хворобою, із них частина – це пацієнти або медичні працівники Центральної районної лікарні, які там працюють і проживають на території Кременчука.





Також вона додала, що з 19 кременчужан у ЦРЛ, які захворіли, мінімум 17 – це медичні працівники. Більш точну інформацію має повідомити директор ЦРЛ Марія Ігнатчук, проте Кременчук поки не може отримати повних та достовірних списків тих людей, аналізи яких відправили на тестування ПЛР-методом у Полтаву. А така інформація вкрай важлива, щоб вчасно встановлювати санітарні зони, обробляти місця проживання інфікованих осіб тощо.





Деяких людей після виписки з ЦРЛ привозять у погіршеному стані до лікарень Кременчука, тому необхідно мати достовірні дані, щоб можна було попередити працівників «швидкої» щодо контактних пацієнтів, і вони могли убезпечити себе, коли виїжджатимуть на виклики.





- Зараз ми маємо ситуацію, мабуть, найгіршу в Україні по районній лікарні по динаміці поширення вірусу внаслідок нехлюйства, недбалості і незрозуміло якого ставлення до посадових обов'язків – у місті колосальне джерело інфекції. І нам не дають списки, щоб ми цих людей відпрацювали, дізналися їхній стан здоров'я, і, можливо, запропонували госпіталізацію в інфекційній лікарні або в інших, - обурився мер Кременчука Віталій Малецький.





Лікарі мають відпрацювати усіх контактних осіб, щоб локалізувати джерело інфекції у місті. За словами Ольги Усанової, за допомогою правоохоронців вдалося отримати фотографії частини необхідних списків, але там лише половина тих, у кого взятий на ПЛР-аналізи біологічний матеріал.





- Я сьогодні ці списки скину голові ОДА, хай подивляться на рівень організації роботи, який є у цьому лікарняному закладі. Він характеризує все. І тому, що зараз там цей спалах хвороби, це от результат багаторічного панькання з районною лікарнею. Закінчився період толерантності до Марії Володимирівни, вона – інфекціоніст за освітою, вона, мабуть, найкраще в місті має розуміти ситуацію, а виявилося, що найгірше, - прокоментував Малецький.





Тож мер Кременчука доручив керівнику управління охорони здоров'я Максиму Середі направити голові Полтавської ОДА офіційний лист про те, що районна лікарня приховує інформацію.





- Ми бачимо, що там майже всі результати, які дають на ПЛР, у всіх підтверджений діагноз (COVID-19 - ред.), - додав Віталій Малецький.





За однією інформацією, у ЦРЛ 70 тестів відправили на ПЛР-дослідення, за іншими даними, 90.





Крім того, у цей же час голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов надав інформацію, що у Кременчуці, станом на ранок 21 квітня, зафіксовано вже 51 випадок захворюваності на коронавірусну інфекцію.





На це міський голова Віталій Малецький відповів, що можуть бути розбіжності по цифрах у статистиці з районом і містом. Плутанина у цифрах викликана тим, що люди знаходяться по факту у Кременчуцькій ЦРЛ на лікуванні, але є мешканцями сіл Кременчуцького району.





Наразі є інформація по 49-му пацієнту у Кременчуці, цей випадок опрацьовують лікарі, вони будуть вирішувати, куди його віднести – до Кременчука чи Кременчуцького району.





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На думку Віталія Малецького, ситуація у Кременчуція погіршилася кардинально внаслідок поширення коронавірусу через ЦРЛ, тому він вважає, що потужностей інфекційної лікарні може не вистачити, але запевняє, що є обсерваційний госпіталь на території Першої лікарні, він дасть можливість розгорнути додаткові інфекційні ліжка у разі необхідності та пролікувати усіх людей, котрі цього потребуватимуть.





Головна задача зараз – локалізувати вже виявлені випадки, дослідити контактних осіб та надати пацієнтам максимальну допомогу, і мер впевнений, що кременчуцькі медики із цим впораються.