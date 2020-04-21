Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна6125
Кременчук48
Хворі:
Україна5597
Кременчук40
Вилікувалось:
Україна367
Кременчук7
Померло:
Україна161
Кременчук1
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Малецький хоче повторити за Філатовим - перерити дорогу перед магазином-порушником

Сегодня, 12:02 Просмотров: 4 957 Комментариев: 8

 

Міський голова обіцяє жорсткі заходи для торгової точки, на яку скаржаться кременчужани

Кременчужани на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації поцікавилися роботою магазину «Завітай», що на вулиці Миру. 


- Біля «Завітаю» на Миру всю ніч тривала дискотека, особливо близько 23.00. Вільна торгівля алкоголем як і була. Компанії масові, - зачитали на штабі питання кременчужанина.


Магазин, який знаходиться на кінцевій маршруту №30, вирішили комплексно перевірити: документи на землю, чи введена в експлуатацію споруда, що з каналізацією. Якщо перевірки не допоможуть, міський голова Кременчука запропонував скористатися досвідом мера Дніпра Бориса Філатова - перерити дорогу.


- Можливо зробимо там ремонт дороги, як Філатов робить у Дніпрі. У нас також є техніка й гарний екскаватор. Можемо там трошки поасфальтувати, десь із місяців 3-4, поки осінь не настане, - сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький. - Якщо магазин хоче працювати, хай перебудується, якщо він не хоче, то буде в нього дешева нерухомість, яку можна продати на olx.


Також біля магазину де сталося вбивство на Молодіжному - закриють магазин. 


- Магазин працює до 21.00, після він має бути закритий. Інакше ми також знайдемо, чому він має бути закритий, - додав мер.


В Кременчуге после нападения умер мужчина
11
Автор: Альона Душенко
Теги: карантин магазин

Комментарии: 8

203
ТимТимыч:
Сегодня, 12:29

Також біля де сталося

нет слов, одни эмоции


Алена, вы хоть проверяйте тексты перед отправкой, чай не в переполненной маршрутке пишете


15 1
3 626
zzzzzz:
Сегодня, 12:56

Також біля магазину де сталося вбивство на Молодіжному - закриють магазин.
То не магазин а разливайка, и она поныне работает


15 1
35
DioGen:
Сегодня, 13:05

Можемо там трошки поасфальтувати, десь із місяців 3-4, поки осінь не настане, - сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Ой да ладно. Вроде и зима и снег у нас дорожние работы не мешали. Вон мост с пивзавода на московскую, каждый год летают. В позапрошлом году помню, иду снег идёт, а они укатывают.Каждый год одни и те же латки. А все почему? Потому что смолы не кладут. Помню в детстве в жару летом к асфальту аж подошвы прилипали, не жалели смолы. Есть нормы, ГОСТы, кто-то должен следить за этим, не должно асфальтовое покрытие так сыпаться


6 4
256
stronzo:
Сегодня, 13:32

У Филатова город-миллионник. И с мостами он проблемы решает, и перед президентом не лебезит, а наоборот спорит и отстаивает свою громаду. А Виталик просто расписался в собственном бессилии и тем, что нынешняя власть - демагоги, лицемеры и приспособленцы. 


11 4
72
Olexander:
Сегодня, 13:37

Інакше ми також знайдемо, чому він має бути закритий,
а як тоді його відкривали ??))) якщо є важілі його закрити ? Перекопувати перед магазином -дитячі пустощі .Закриття магазину зараз-це прерогатива органів які за це відповідають ,зараз це поліція ,яка шманає громадян простих за маски ,тут вони герої .


9 1
3 435
Дмитрий:
Сегодня, 13:53

Можемо там трошки поасфальтувати, десь із місяців 3-4, поки осінь не настане, - сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

ага герой ! еруслан

когда ПОЕ месяцами отключало Водоканалу ел.енергию - а Водоканал заодно отключал воду жителям прилежащего квартала - которьіе сидели днем 8 часов без водьі

то блеял невразумительно - шо так низя - шо задолженность случайная и тд.

а слабО бьіло тогда перед ПОЕ ямку положить? или интернет отключить/ газ и прочее хозяйство?


9 0
123
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:28

Не зря же люди жалуются! Не знаю, какиеми путями, но Завитай надо на место ставить! 


2 4
72
marinochka__30:
Сегодня, 15:51

все такие мелкие магазины следует закрывать,толку нет,только малых спаивают 


0 1

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх