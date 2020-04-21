Малецький хоче повторити за Філатовим - перерити дорогу перед магазином-порушником

Сегодня, 12:02 Просмотров: 4 957 Комментариев: 8

Кременчужани на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації поцікавилися роботою магазину «Завітай», що на вулиці Миру.





- Біля «Завітаю» на Миру всю ніч тривала дискотека, особливо близько 23.00. Вільна торгівля алкоголем як і була. Компанії масові, - зачитали на штабі питання кременчужанина.





Магазин, який знаходиться на кінцевій маршруту №30, вирішили комплексно перевірити: документи на землю, чи введена в експлуатацію споруда, що з каналізацією. Якщо перевірки не допоможуть, міський голова Кременчука запропонував скористатися досвідом мера Дніпра Бориса Філатова - перерити дорогу.





- Можливо зробимо там ремонт дороги, як Філатов робить у Дніпрі. У нас також є техніка й гарний екскаватор. Можемо там трошки поасфальтувати, десь із місяців 3-4, поки осінь не настане, - сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький. - Якщо магазин хоче працювати, хай перебудується, якщо він не хоче, то буде в нього дешева нерухомість, яку можна продати на olx.





Також біля магазину де сталося вбивство на Молодіжному - закриють магазин.





- Магазин працює до 21.00, після він має бути закритий. Інакше ми також знайдемо, чому він має бути закритий, - додав мер.



