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Происшествия

На трасі «Полтава - Олександрія» водій в'їхав у дерево

Сегодня, 12:19 Просмотров: 1 653

  

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження

21 квітня до відділення поліції у Горішніх Плавнях надійшла інформація про ДТП у селі Підлужне. Автомобіль в'їхав у дерево. З'ясувалося, що водій не впорався з керуванням, - інформує Кременчуцький відділ поліції.


Надали допомогу 32-річному чоловіку, що перебував за кермом.


Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП

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