«Лобове» ДТП за участю вантажівки та патрульних Кременчука: водію фури присудили три роки іспитового терміну

Сегодня, 13:03 Просмотров: 1 795

13 квітня Козельщинський районний суд виніс вирок щодо ДТП на трасі М-22, яке сталося наприкінці жовтня 2019 року. Мова йде про лобове зіткнення вантажівки та патрульного автомобіля, який у результаті згорів.





З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що 31 жовтня в світлий час доби автодорогою М-22 «Полтава - Олександрія» в Козельщинському районі, зі сторони села Підгорівка в напрямку села Андрійки, їхав MAN TGA 35.400. Машина перевозила 35 тонн щебню. В районі села Андрійки водій, що на той час працював у ТзОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», пішов на обгін та зіткнувся з патрульною машиною Mitsubishi Outlander, яка належала патрульній поліції Кременчука. За кермом та на передньому сидінні перебували інспектори роти №3. Водій отримав травми середньої тяжкості, напарник - тяжкі тілесні ушкодження. Службова машина у результаті ДТП згоріла.





Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у скоєному злочині визнав повністю. Водій вантажівки розповів, що під час здійснення обгону не впевнився в безпеці маневру та зіткнувся на зустрічній смузі з патрульними. Прохав суворо не карати та врахувати те, що відразу почав допомагати потерпілим, а також те, що шкоду потерпілим відшкодував.





На користь патрульної поліції Кременчука відшкодували 628 908,87 грн. Оскільки згорівша машина коштувала 728 908 тисяч гривень, заявили цивільний позов про відшкодування ще 100 тисяч гривень.





Патрульний, що був за кермом, розповів, що в той день разом з напарником були на чергуванні, їхали в напрямку Кременчука. Побачив як їм на зустріч, по своїй смузі руху, їде колона вантажних автомобілів. Несподівано із колони на смугу руху автомобіля Mitsubishi Outlander виїхав вантажний автомобіль MAN. Побачивши ватажний автомобіль почав гальмувати, але уникнути зіткнення не вдалося. В результаті ДТП автомобіль, а також майно яке знаходилося в автомобілі пожежею знищено. Претензій до обвинуваченого не мав.





Суд визнав водія вантажівки винним у порушенні ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Вирок у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати на той самий термін замінили на іспитовий термін строком 1 рік. Цивільний позов щодо відшкодування 100 тисяч гривень задовольнили.