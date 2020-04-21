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Справа на 3 мільйони: мерія замовила проєкти капремонту двох дірок на шляхопроводах у Кременчуці

Сегодня, 13:31 Просмотров: 795 Комментариев: 9

  

Термін виконання самих капремонтів допоки невідомий: узгодження з «Укрзалізницею» загальмувалося

Департамент житлово-комунального господарства виконкому замовив проєкти на капремонт двох шліхопроводів: пивзаводівського (на проспекті Свободи) та шляхопроводу на вулиці Свіштовській (на фото).

 

В обох шляхопроводах, нагадаємо, утворилися дірки: на пивзаводівському - у серпні 2018 року, на Свіштовському - у серпні 2019 року.


На проєктні роботи по кожному об’єкту укладено по дві угоди, останні підписано 17 квітня. Документи розміщені в системі електронних закупівель ProZorro.


Усі угоди укладені з київським ПП «Науково-виробнича фірма «Мостопроект». Перші два дговори підписані в лютому цього року.


Проєктування капремонтів коштуватиме понад 3 млн грн:

  • виконання робіт з розроблення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт шляхопроводу по проспекту Свободи в м. Кременчуці» - 1 млн 498 тис грн (за сумою двох угод), плюс 187 тис грн, витрачених у минулому році – у сумі 1 млн 685 тис грн;
  • виконання робіт з розроблення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Свіштовській в м. Кременчуці» - 1 млн 477 тис грн (за сумою двох угод).

Як пояснив директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, проєктування кожного об’єкту розбите на дві стадії, тому й угод укладено по дві.


- У нас двостадійне проєктування. Стадія «П» передбачає вишукування, збір аналітичних даних, розробку проєктно-кошторисної документації, оцінку впливу на навколишнє середовище та інше. На стадії «РП» на основі проєктних рішень виготовляється кошторис, - прокоментував Іван Москалик.


За його словами, дві стадії проєктування потрібні, щоб мати можливість внести корективи на етапі узгоджень, після першої експертизи. Тим більше, що узгоджувати майбутні роботи і проєкт потрібно з «Укрзалізницею», бо шляхопроводи проходять над її коліями.

Дату початку самого капремонту Іван Москалик не називає: справа за фінансуванням, до того ж, гальмується узгодження перших стадій проєкту з «Укрзалізницею».


- Узгоджуємо вже півтора місяці – і все ніяк не узгодимо. У них карантин… - каже Іван Москалик.


Він додав, що узгодження капремонту Свіштовського шляхопроводу складніше, ніж пивзаводівського, оскільки під Свіштовським проходить колія, якою рухаються потяги міжрегіонального значення. І при капремонті УЗ має зупинити цю гілку. 


Нагадаємо, шляхопровід на проспекті Свободи комунальники підлатали перед початком зими, але ділянка, де свого часу утворилася дірка, все одно закрита для проїзду. Капітальний ремонт проєктувальники оцінили в 38 млн грн; у бюджеті міста на цей рік передбачено 7 млн грн.



По 7 мільйонів на кожну дірку: за які гроші ремонтуватимуть шляхопроводи у Кременчуці


У 2019 році проєктувальні роботи на цьому об’єкті починала інша фірма – концерн «Містшляхбуд». За інформацією з ProZorro, вартість угоди з цією фірмою склала 917,6 тис грн. Проте заплатили фірмі 187 тис грн (такими є дані порталу публічних фінансів). Як пояснив Іван Москалик, це вартість технічного експертного висновку, вона не ввійшла у новий кошторис проєктування. Угода з концерном «Містшляхбуд» розірвана.


Вартість капремонту Свіштовського шляхопроводу проєктувальники ще рахують, наразі йдеться про три варіанти кошторису (залежно від обраного проєктного рішення). 

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: дірка пивзаводівський шляхопровід Свіштовський шляхопровід капремонт

Комментарии: 9

96
Чувааак:
Сегодня, 13:45

Як казав мій викладач з КДПУ - дирка в жопі, все інше - це отвір


8 1
235
Джо:
Сегодня, 13:53

Цитата: Чувааак

Як казав мій викладач з КДПУ - дирка в жопі, все інше - це отвір

знакомая цитата) 

фамилию в студию)

 


2 0
35
DioGen:
Сегодня, 13:53

Сколько лет стоял этот пивзаводский мост, пока с него первый раз при капремоние советское асфальтовое покрытие до бетона не сняли, теперь каждый год летают. А плохое асфальтовое покрытие => короззия армировки несущих конструкция => ну вы сами знаете к чему это привело.


9 0
96
Чувааак:
Сегодня, 14:10

Цитата: Джо
фамилию в студию)
з автомобільного господарства. Прізвище на скажу, бо не памятаю))


0 0
3 626
zzzzzz:
Сегодня, 14:26

Цитата: DioGen
советское асфальтовое покрытие до бетона не сняли, теперь каждый год летают. А плохое асфальтовое покрытие =
перед комс гоком похожий мост есть, так вот его там как сделали с армировкой, как положено в несколько слоев. И стоит уже лет 6 не рэпается....так что дело в желании хорошо сделать, плюс если эта конструкция моста не позволяет проезд 40 тонных убийц асфальта, они и не должны там ездить...все гениальное просто.


5 1
35
DioGen:
Сегодня, 15:21

Цитата: zzzzzz
перед комс гоком похожий мост есть, так вот его там как сделали с армировкой, как положено в несколько слоев. И стоит уже лет 6 не рэпается....так что дело в желании хорошо сделать

Полностью согласен, при желании можно. Щас и технологии, и материалов разных больше чем при союзе. А фуры, которые проездом, по хорошему бы пущай вокруг города обьезжали. И транспортный поток был бы у нас меньше, и выхлопных газов меньше в городе


1 0
123
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:39

Пусть уже сделают мосты, только качественно, чтобы больше их насквозь не дырявило!


1 2
72
marinochka__30:
Сегодня, 15:48

ура, наконечцто!!!

 


0 0
161
ori_on:
Сегодня, 15:51

капремонт всего моста 38 млн или замена бетонной плиты с асфальтным покрытием этой плиты 38 млн. грн?

что за суммы, это пппц какой то


0 0

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