Справа на 3 мільйони: мерія замовила проєкти капремонту двох дірок на шляхопроводах у Кременчуці

Департамент житлово-комунального господарства виконкому замовив проєкти на капремонт двох шліхопроводів: пивзаводівського (на проспекті Свободи) та шляхопроводу на вулиці Свіштовській (на фото).
В обох шляхопроводах, нагадаємо, утворилися дірки: на пивзаводівському - у серпні 2018 року, на Свіштовському - у серпні 2019 року.
На проєктні роботи по кожному об’єкту укладено по дві угоди, останні підписано 17 квітня. Документи розміщені в системі електронних закупівель ProZorro.
Усі угоди укладені з київським ПП «Науково-виробнича фірма «Мостопроект». Перші два дговори підписані в лютому цього року.
Як пояснив директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, проєктування кожного об’єкту розбите на дві стадії, тому й угод укладено по дві.
За його словами, дві стадії проєктування потрібні, щоб мати можливість внести корективи на етапі узгоджень, після першої експертизи. Тим більше, що узгоджувати майбутні роботи і проєкт потрібно з «Укрзалізницею», бо шляхопроводи проходять над її коліями.
Дату початку самого капремонту Іван Москалик не називає: справа за фінансуванням, до того ж, гальмується узгодження перших стадій проєкту з «Укрзалізницею».
Він додав, що узгодження капремонту Свіштовського шляхопроводу складніше, ніж пивзаводівського, оскільки під Свіштовським проходить колія, якою рухаються потяги міжрегіонального значення. І при капремонті УЗ має зупинити цю гілку.
Нагадаємо, шляхопровід на проспекті Свободи комунальники підлатали перед початком зими, але ділянка, де свого часу утворилася дірка, все одно закрита для проїзду. Капітальний ремонт проєктувальники оцінили в 38 млн грн; у бюджеті міста на цей рік передбачено 7 млн грн.
У 2019 році проєктувальні роботи на цьому об’єкті починала інша фірма – концерн «Містшляхбуд». За інформацією з ProZorro, вартість угоди з цією фірмою склала 917,6 тис грн. Проте заплатили фірмі 187 тис грн (такими є дані порталу публічних фінансів). Як пояснив Іван Москалик, це вартість технічного експертного висновку, вона не ввійшла у новий кошторис проєктування. Угода з концерном «Містшляхбуд» розірвана.
Вартість капремонту Свіштовського шляхопроводу проєктувальники ще рахують, наразі йдеться про три варіанти кошторису (залежно від обраного проєктного рішення).