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У Кременчуці на поминальні вихідні хочуть обмежити вхід на кладовища

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 558 Комментариев: 1

 

Відвідати місце для поховань можна буде лише для проведення похорон

У Кременчуці хочуть обмежити відвідування міських кладовищ. Про це сьогодні, 21 квітня, стало відомо на засіданні оперативного штабу в мерії.


Заступник начальника відділу превенції Кременчуцького відділу поліції Дмитро Кисельов зазначив, що правоохоронці починають підготовку по забезпеченню громадського порядку під час поминальних днів. Також Кисельов звернувся до міського голови з пропозицією ухвалити на місцевому рівні документ щодо кладовищ, щоб була нормативно-правова база. А також почати інформаційну кампанію серед населення для того, щоб люди утрималися від відвідування кладовищ. Наприклад, розмістити таблички біля цвинтарів.


Віталій Малецький відповів, що візьмуть до уваги рекомендації. Відповідно, мають підготувати проєкт рішення щодо обмеження відвідування кладовищ на наступні вихідні.


Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» має розмістити біля входу на кладовище таблички про те, що об'єкт закритий. Відвідувати можна лише для проведення похоронів.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин поминальные дни кладбища

Комментарии: 1

161
ori_on:
Сегодня, 15:46

ну да, табличка в нашем городе все решит. Люди почитают и конечно же не пойдут на кладбище


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