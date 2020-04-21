Тепер у Кременчуці 18 санітарних зон
У Кременчуці в зв'язку з новими випадками захворювання на коронавірус з'явилися дві санітарні зони.
17 санітарна зона
Визначили в межах: вулиці Аерофлотської, Некрасова, просп. Полтавський, Ємельяненка. Майже вся Кохнівка - санітарна зона.
18 санітарна зона
Просп. Свободи, вул. Європейська, вул. Леонова, пров. Фруктовий. Стадіон «Кремінь-Арена» також потрапив у санітарну зону. За словами міського голови Кременчука в цьому немає нічого страшного, будуть проводити санітарну обробку перед сесією та у перерві.
- Вчора хотіли прибирати першу санітарну зону на Молодіжному, але ті дані, які ми отримали, то довелося до неї ще додати невелику територію, - додав мер.
Наприкінці засідання штабу міський голова Кременчука уточнив, що виключили стадіон із санітарної зони, адже стадіон «Кремінь-Арена» необхідний для проведення сесії.
Нагадуємо, що для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема:
- заборонено вихід з приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів);
- заборонено переміщення вулицями без поважних причин (виняток відвідування продуктових магазинів, аптек лікарень, рух до місця роботи);
- виконувати неухильне дотримання соціальної дистанції не менше ніж 2 метри у громадських місцях.