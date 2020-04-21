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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Кохнівка та стадіон «Кремінь-Арена»: збільшилася кількість санітарних зон (уточнено)

Сегодня, 11:24 Просмотров: 3 000

 

Тепер у Кременчуці 18 санітарних зон

У Кременчуці в зв'язку з новими випадками захворювання на коронавірус з'явилися дві санітарні зони. 


16 санітарних зон з'явилися у Кременчуці

17 санітарна зона


Визначили в межах: вулиці Аерофлотської, Некрасова, просп. Полтавський, Ємельяненка. Майже вся Кохнівка - санітарна зона.


 


18 санітарна зона


Просп. Свободи, вул. Європейська, вул. Леонова, пров. Фруктовий. Стадіон «Кремінь-Арена» також потрапив у санітарну зону. За словами міського голови Кременчука в цьому немає нічого страшного, будуть проводити санітарну обробку перед сесією та у перерві.


- Вчора хотіли прибирати першу санітарну зону на Молодіжному, але ті дані, які ми отримали, то довелося до неї ще додати невелику територію, - додав мер.
Наприкінці засідання штабу міський голова Кременчука уточнив, що виключили стадіон із санітарної зони, адже стадіон «Кремінь-Арена» необхідний для проведення сесії. 
 
Нагадуємо, що для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема:
  • заборонено вихід з приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів);
  • заборонено переміщення вулицями без поважних причин (виняток відвідування продуктових магазинів, аптек лікарень, рух до місця роботи);
  • виконувати неухильне дотримання соціальної дистанції не менше ніж 2 метри у громадських місцях.
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Автор: Альона Душенко
Теги: санітарна зона карантин

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