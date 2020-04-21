У Кременчуці в зв'язку з новими випадками захворювання на коронавірус з'явилися дві санітарні зони.

17 санітарна зона





Визначили в межах: вулиці Аерофлотської, Некрасова, просп. Полтавський, Ємельяненка. Майже вся Кохнівка - санітарна зона.









18 санітарна зона





Просп. Свободи, вул. Європейська, вул. Леонова, пров. Фруктовий. Стадіон «Кремінь-Арена» також потрапив у санітарну зону. За словами міського голови Кременчука в цьому немає нічого страшного, будуть проводити санітарну обробку перед сесією та у перерві.





- Вчора хотіли прибирати першу санітарну зону на Молодіжному, але ті дані, які ми отримали, то довелося до неї ще додати невелику територію, - додав мер.

Наприкінці засідання штабу міський голова Кременчука уточнив, що виключили стадіон із санітарної зони, адже стадіон «Кремінь-Арена» необхідний для проведення сесії.

Нагадуємо, що для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема: