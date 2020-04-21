МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні до 12 травня

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Мінохорони здоров'я пропонує подовжити карантин до 12 травня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час сьогоднішнього брифінгу.





«На найближче засідання уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину. Продовжувати ми збираємося до 12 травня. Це продовження викликано нашим рівнем захворюваності, який є, і небезпекою, яку несе коронавірусна хвороба», - сказав він.





Водночас, як заявив Степанов, МОЗ пропонуватиме пом'якшення карантинних заходів. Наприклад, планується дозволити, прогулянки парками, «але ці прогулянки будуть дуже чітко обмежені щодо кількості осіб, щодо систем засобів індивідуального захисту під час прогулянок», підкреслив міністр.





Також, за його словами, МОЗ запропонує Кабміну відкрити для відвідувачів музеї, бібліотеки, але також «з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, засобів індивідуального захисту, термоскринігу на вході до того чи іншого закладу».

Максим Степанов підкреслив, що всі пом’якшення карантину будуть чітко регламентовані.





Нагадаємо, наразі термін карантину, встановлений КМУ - по 24 квітня.