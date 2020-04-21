На Полтавщині коронавірусну хворобу виявили в 101 особи
Сегодня, 10:44
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Кременчук лідирує за кількістю хворих - 51, в районі - 13
У Полтавській області вже 101 випадок захворювання на коронавірус, нових за добу – 38. Одужали 12 людей. Такі інформацію повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Коронавірусна «картина» виглядає так:
- Кременчук – 51 (нових випадків – 30, 6 одужали, 1 летальний випадок);
- Кременчуцький район – 13 (5 нових випадків);
- Миргород – 12;
- Полтава – 10 (1 новий випадок);
- Горішні Плавні – 4 (усі одужали);
- Зіньків – 2;
- Полтавський район – 2 (1 новий випадок);
- Машівка – 1 (людина одужала);
- Кобеляки – 1;
- Хорол – 1;
- Козельщина – 1;
- Котелевський район – 1;
- Чутівський район – 1;
- Глобинський район – 1 (новий випадок).
Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 34 медиків.