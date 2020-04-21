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Кременчуг, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині коронавірусну хворобу виявили в 101 особи

Сегодня, 10:44 Просмотров: 3 781 Комментариев: 4

 

Кременчук лідирує за кількістю хворих - 51, в районі - 13

У Полтавській області вже 101 випадок захворювання на коронавірус, нових за добу – 38. Одужали 12 людей. Такі інформацію повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Коронавірусна «картина» виглядає так:

  • Кременчук – 51 (нових випадків – 30, 6 одужали, 1 летальний випадок);
  • Кременчуцький район – 13 (5 нових випадків);
  • Миргород – 12;
  • Полтава – 10 (1 новий випадок);
  • Горішні Плавні – 4 (усі одужали);
  • Зіньків – 2;
  • Полтавський район – 2 (1 новий випадок);
  • Машівка – 1 (людина одужала);
  • Кобеляки – 1;
  • Хорол – 1;
  • Козельщина – 1;
  • Котелевський район – 1;
  • Чутівський район – 1;
  • Глобинський район – 1 (новий випадок).

Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 34 медиків.

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус медики

Комментарии: 4

90
Trevak:
Сегодня, 10:50

Опять брешут,что один умерший.


10 1
118
mullet:
Сегодня, 11:10

Телеграф, вы можете выяснить и уточнить, почему говорят об 1 умершем в области? Если первым был 84-летний дед в Кеменчуге, а потом говорили о 64-летнем мужчине из Радочинов? Я в конспирологии не верю, но кто-то явно про...считался в этих данных.


9 1
3 220
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:17

Цитата: mullet
Опять брешут

Брешуть, є інформація, що в ЦРЛ масово переписують результати ПЦР медпрацівників  з + на -


7 0
90
Trevak:
Сегодня, 14:25

Цитата: Daniel Mroz

Цитата: mullet
Опять брешут

Брешуть, є інформація, що в ЦРЛ масово переписують результати ПЦР медпрацівників  з + на -

А что по женщине с с. Песчаное?Чёт тамошние власти молчат что у них 3 с ковидом и нет карантинной зоны,не говоря уже про контактирующих с ними.


1 0

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