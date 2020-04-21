На Полтавщині коронавірусну хворобу виявили в 101 особи

Сегодня, 10:44 Просмотров: 3 781 Комментариев: 4

Кременчук лідирує за кількістю хворих - 51, в районі - 13

У Полтавській області вже 101 випадок захворювання на коронавірус, нових за добу – 38. Одужали 12 людей. Такі інформацію повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.





Коронавірусна «картина» виглядає так:

Кременчук – 51 (нових випадків – 30, 6 одужали, 1 летальний випадок);

Кременчуцький район – 13 (5 нових випадків);

Миргород – 12;

Полтава – 10 (1 новий випадок);

Горішні Плавні – 4 (усі одужали);

Зіньків – 2;

Полтавський район – 2 (1 новий випадок);

Машівка – 1 (людина одужала);

Кобеляки – 1;

Хорол – 1;

Козельщина – 1;

Котелевський район – 1;

Чутівський район – 1;

Глобинський район – 1 (новий випадок).

Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 34 медиків.