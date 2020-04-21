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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці організацію призову в армію відклали на «після карантину»

Сегодня, 10:32 Просмотров: 649

 

Термін початку призову змістили на місяць: із 1 квітня – на 1 травня

На останньому засіданні 17 квітня виконком Кременчуцької міськради вніс зміни до свого попереднього рішення про організацію призову на військову службу, що було ухвалене у січні.


Строк призову у зв’язку з карантином змістили на місяць на виконання відповідного Указу Президента, таким чином новий термін призову – із 1 травня по 31 липня 2020 року (у попередньому рішенні був термін з 1 квітня по 30 червня).


Медичний огляд призовників, які підлягають весняному призову, має розпочатися з 24 квітня і тривати по 31 липня.


Нагадаємо, наразі в Україні введено карантин до 24 квітня, втім, в уряді постійно говорять про можливе подовження карантинних заходів. Тож остаточна доля призову стане відома після чергового рішення уряду.


Призов до лав Збройних Cил України призупинили на час карантину
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Автор: Татьяна Донченко Источник фото: Полтавський обласний військкомат
Теги: призов армія призовники

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