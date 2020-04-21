COVID-19 в Україні: кількість хворих збільшилася до 6 125 осіб

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Станом на ранок 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, із загальної кількості хворих 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: