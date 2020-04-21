COVID-19 в Україні: кількість хворих збільшилася до 6 125 осіб
Сегодня, 10:01
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За добу зафіксовано 415 нових випадків
Станом на ранок 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, із загальної кількості хворих 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 338 випадків;
- Волинська область — 174 випадки;
- Дніпропетровська область — 122 випадки;
- Донецька область — 16 випадків;
- Житомирська область — 270 випадків;
- Закарпатська область — 205 випадків;
- Запорізька область — 137 випадків;
- Івано-Франківська область — 556 випадків;
- Кіровоградська область — 247 випадків;
- м. Київ — 892 випадки;
- Київська область — 356 випадків;
- Львівська область — 256 випадків;
- Луганська область — 25 випадків;
- Миколаївська область — 41 випадок;
- Одеська область — 146 випадків;
- Полтавська область — 101 випадок;
- Рівненська область — 341 випадок;
- Сумська область — 84 випадки;
- Тернопільська область — 435 випадків;
- Харківська область — 77 випадків;
- Херсонська область — 70 випадків;
- Хмельницька область — 49 випадків;
- Чернівецька область — 988 випадків;
- Черкаська область — 186 випадків;
- Чернігівська область — 13 випадків.