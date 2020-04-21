Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна6125
Кременчук48
Хворі:
Україна5597
Кременчук40
Вилікувалось:
Україна367
Кременчук7
Померло:
Україна161
Кременчук1
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

COVID-19 в Україні: кількість хворих збільшилася до 6 125 осіб

Сегодня, 10:01 Просмотров: 2 243

 

За добу зафіксовано 415 нових випадків

Станом на ранок 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, із загальної кількості хворих 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 338 випадків;
  • Волинська область — 174 випадки;
  • Дніпропетровська область — 122 випадки;
  • Донецька область — 16 випадків;
  • Житомирська область — 270 випадків;
  • Закарпатська область — 205 випадків;
  • Запорізька область — 137 випадків;
  • Івано-Франківська область — 556 випадків;
  • Кіровоградська область — 247 випадків;
  • м. Київ — 892 випадки;
  • Київська область — 356 випадків;
  • Львівська область — 256 випадків;
  • Луганська область — 25 випадків;
  • Миколаївська область — 41 випадок;
  • Одеська область — 146 випадків;
  • Полтавська область — 101 випадок;
  • Рівненська область — 341 випадок;
  • Сумська область — 84 випадки;
  • Тернопільська область — 435 випадків;
  • Харківська область — 77 випадків;
  • Херсонська область — 70 випадків;
  • Хмельницька область — 49 випадків;
  • Чернівецька область — 988 випадків;
  • Черкаська область — 186 випадків;
  • Чернігівська область — 13 випадків.
1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус коронавирус

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх