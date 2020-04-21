У Кременчуці склали «карантинні» протоколи за перебування у парку та відсутність маски - суд повернув матеріали

Сегодня, 09:29 Просмотров: 3 183 Комментариев: 7

В адмінматеріалах не було вказано місце, де особи вчинили правопорушення

15 квітня Автозаводський районний суд розглянув два адмінпротоколи щодо порушення статті 44-3 (порушення правил щодо карантину людей). Ці справи об'єднує дві речі: протоколи склали поліцейські, матеріали повернули на доопрацювання.





Зокрема 6 квітня о 15.55 «карантинний» протокол отримала жінка, яка перебувала на вулиці Першотравневій, біля будинку №33. Громадянка була у громадському місці без вдягнутих засобів індивідуального захисту.





Протокол повернули у зв'язку з тим, що не було зазначено місце вчинення адміністративного правопорушення і що місце, де перебувала особа, яка притягається до адміністративної відповідальності без захисної маски, відноситься до громадського.





Текст постанови тут.





6 квітня «17-тисячний» протокол отримав і чоловік, який об 11.30 перебував у парку Придніпровський. Перебував у парковій зоні в період карантинного режиму, чим порушив п. 2.5 Постанови КМУ №211. Тобто, чоловік прийшов до парку не для вигулу собаки та без службової необхідності.





У цьому протоколі не зазначили місце вчинення адміністративного правопорушення, а саме адресу, де знаходиться парк «Придніпровський. Також в адміністративному матеріалі відсутні будь-які докази того, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, перебував без захисної маски в зоні ,яка відноситься до паркової.





Ознайомитися з текстом постанови можна за цим посиланням.