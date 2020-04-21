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У Кременчуці склали «карантинні» протоколи за перебування у парку та відсутність маски - суд повернув матеріали

Сегодня, 09:29 Просмотров: 3 183 Комментариев: 7

В адмінматеріалах не було вказано місце, де особи вчинили правопорушення

15 квітня Автозаводський районний суд розглянув два адмінпротоколи щодо порушення статті 44-3 (порушення правил щодо карантину людей). Ці справи об'єднує дві речі: протоколи склали поліцейські, матеріали повернули на доопрацювання.


Зокрема 6 квітня о 15.55 «карантинний» протокол отримала жінка, яка перебувала на вулиці Першотравневій, біля будинку №33. Громадянка була у громадському місці без вдягнутих засобів індивідуального захисту.


Протокол повернули у зв'язку з тим, що не було зазначено місце вчинення адміністративного правопорушення і що місце, де перебувала особа, яка притягається до адміністративної відповідальності без захисної маски, відноситься до громадського.


Текст постанови тут.


6 квітня «17-тисячний» протокол отримав і чоловік, який об 11.30 перебував у парку Придніпровський. Перебував у парковій зоні в період карантинного режиму, чим порушив п. 2.5 Постанови КМУ №211. Тобто, чоловік прийшов до парку не для вигулу собаки та без службової необхідності.


У цьому протоколі не зазначили місце вчинення адміністративного правопорушення, а саме адресу, де знаходиться парк «Придніпровський. Також в адміністративному матеріалі відсутні будь-які докази того, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, перебував без захисної маски в зоні ,яка відноситься до паркової.


Ознайомитися з текстом постанови можна за цим посиланням.

4
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: админпротокол карантин

Комментарии: 7

3 220
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:59

Ну то вже цим протоколам капут. Будь-які записи після того, як протокол підписала особа, що притягається до адмінвідповідальності, до нього вносити не можна. Висновок такий, враховуючи, що більшість поліцаїв міста в силу свого розумового розвитку  не здатні правильно скласти протокол, шанси отримати штраф близькі до нуля


25 0
319
Pereselenets:
Сегодня, 10:26

Пишите в протоколах, если полицаи пытаются на вас их составить, что:

1) не находитесь в общественном месте,

2) идете через парк по делам, суть которых никого не касается (смотрите ст. 32 Конституции Украины),

3) полицай грубо нарушает ваши конституционные права, а также правила карантина.

 

И пусть этим протоколом потом воспользуются в отхожем месте.


26 0
90
Trevak:
Сегодня, 10:47

Цитата: Pereselenets

Пишите в протоколах, если полицаи пытаются на вас их составить, что:

1) не находитесь в общественном месте,

2) идете через парк по делам, суть которых никого не касается (смотрите ст. 32 Конституции Украины),

3) полицай грубо нарушает ваши конституционные права, а также правила карантина.

 

И пусть этим протоколом потом воспользуются в отхожем месте.

А где это в протоколам можна писать ?


3 0
319
Pereselenets:
Сегодня, 10:56

Цитата: Trevak
Цитата: Pereselenets

Пишите в протоколах, если полицаи пытаются на вас их составить, что:

1) не находитесь в общественном месте,

2) идете через парк по делам, суть которых никого не касается (смотрите ст. 32 Конституции Украины),

3) полицай грубо нарушает ваши конституционные права, а также правила карантина.

 

И пусть этим протоколом потом воспользуются в отхожем месте.

А где это в протоколам можна писать ?

Там, где вас просят расписаться


9 0
203
ТимТимыч:
Сегодня, 12:25

Цитата: Trevak
Цитата: Pereselenets

Пишите в протоколах, если полицаи пытаются на вас их составить, что:

1) ...

2) ...

3) ...

А где это в протоколам можна писать ?

Если уверены в своей правоте и можете это потом доказать, зачеркиваете "ошибку", дописываете свою фразу, дальше ставите подпись. Идете спокойно домой, предугадывая, что полицейский будет писать в объяснительной, почему испорчен бланк строгой отчетности. Не благодарите, в инетике подсказали.

 


6 1
3 626
zzzzzz:
Сегодня, 13:01

Цитата: ТимТимыч
Если уверены в своей правоте и можете это потом доказать,
smile
Цитата: Pereselenets
Пишите в протоколах,


Хоть один тутошний советчик уже опробовал пройти по парку по делам и испортить протокол! smile поначитываются интернетов и мнят себя бэтменами....


1 7
133
vortex:
Сегодня, 14:42

К числу аргументов против штрафа так же можно добавить отсутсвие обеспечения масками со стороны местных властей. По закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" на который ссылается статя 44-3(по которой выписывают протокол) все мероприятия должны финансироваться за счёт бюджета. Финансирование каких-либо мероприятий счёт физических лиц (граждан) возможно только если это предусмотрено законом. А такого закона нет, который обязовал бы покупать маски за свой счёт. Читайте внимательно

 

Стаття 8. Фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів та лікування хворих на інфекційні хвороби

Фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб.

4 0

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