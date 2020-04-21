Производство электровозов для «Укрзалізниці» могут локализовать на КВСЗ

Сегодня, 09:03 Просмотров: 3 662 Комментариев: 1

На заказ претендуют Alstom, Bombardier, Siemens и СRRC

Возможные поставщики электровозов для «Укрзалізниці» намерены локализовать производство тяги на Крюковском вагоностроительном заводе, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «Магистрали» .





Уточняется, что в потенциальном контракте на поставку 205 электровозов будет прописана локализация производства в Украине.





«Выбор у Украины, собственно, не очень большой. Есть определенные пожелания относительно сотрудничества с КВСЗ», — отметил Владислав Криклий.



По его словам, сейчас собирается информация от производителей для выбора поставщика электротяги.





«Если это будет межправительственное соглашение с финансовой поддержкой другого государства, то один путь. Если речь идет о кредите, то другой. На заказ претендуют Alstom, Bombardier, Siemens и СRRC», — добавил Владислав Криклий.







Он также указал, что все еще ведутся переговоры о поставке для «Укрзалізниці» 40 американских тепловозов. На данный момент определяется какого типа будет сделка: межправительственной или на уровне банков.





«Финальная конфигурация обрабатывается довольно активно. Вероятно, первые тепловозы получим в конце этого или в начале следующего года», — уточнил министр инфраструктуры.