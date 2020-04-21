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Кременчуг, Бизнес/Работа, Деловые новости

Производство электровозов для «Укрзалізниці» могут локализовать на КВСЗ

Сегодня, 09:03 Просмотров: 3 662 Комментариев: 1

 

На заказ претендуют Alstom, Bombardier, Siemens и СRRC

Возможные поставщики электровозов для «Укрзалізниці» намерены локализовать производство тяги на Крюковском вагоностроительном заводе, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «Магистрали».


Уточняется, что в потенциальном контракте на поставку 205 электровозов будет прописана локализация производства в Украине.


«Выбор у Украины, собственно, не очень большой. Есть определенные пожелания относительно сотрудничества с КВСЗ», — отметил  Владислав Криклий.


По его словам, сейчас собирается информация от производителей для выбора поставщика электротяги.


«Если это будет межправительственное соглашение с финансовой поддержкой другого государства, то один путь. Если речь идет о кредите, то другой. На заказ претендуют Alstom, Bombardier, Siemens и СRRC», — добавил Владислав Криклий.


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Он также указал, что все еще ведутся переговоры о поставке для «Укрзалізниці» 40 американских тепловозов. На данный момент определяется какого типа будет сделка: межправительственной или на уровне банков.


«Финальная конфигурация обрабатывается довольно активно. Вероятно, первые тепловозы получим в конце этого или в начале следующего года», — уточнил министр инфраструктуры.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: тризуб локомотив КВСЗ КВБЗ Укрзалізниця

Комментарии: 1

562
VsegdaProtiv:
Сегодня, 10:54

Всё кредиты-кредиты-кредиты... на условиях кредитора, как пенсильванский уголь и локомотивы оттуда же(((. Когда начнут думать о нас, сирых?!


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