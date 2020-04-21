Производство электровозов для «Укрзалізниці» могут локализовать на КВСЗ

Возможные поставщики электровозов для «Укрзалізниці» намерены локализовать производство тяги на Крюковском вагоностроительном заводе, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «Магистрали».
Уточняется, что в потенциальном контракте на поставку 205 электровозов будет прописана локализация производства в Украине.
По его словам, сейчас собирается информация от производителей для выбора поставщика электротяги.
Он также указал, что все еще ведутся переговоры о поставке для «Укрзалізниці» 40 американских тепловозов. На данный момент определяется какого типа будет сделка: межправительственной или на уровне банков.