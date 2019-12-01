Для КВБЗ буде робота: «Укрзалізниця» купить ще 40 локомотивів General Electric

Сегодня, 14:17 Просмотров: 646

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що «Укрзалізниця» планує придбати в 2020 році ще 40 локомотивів General Electric.





- У нас є невідкладне завдання оновити рухомий склад Укрзалізниці, і ми маємо зробити це на вигідних та прийнятних для України умовах, - цитує міністра пресслужба КМУ.





Міністерство інфраструктури України, Укрзалізниця та компанія Wabtec (GE Transportation) підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає спільну роботу сторін для укладення договорів поставки у 2020 році 40 нових локомотивів серії TE33AC корпорації GE та надання послуг з технічного обслуговування для 70 таких локомотивів.





Владислав Криклій зазначив, що обговорювалося питання справедливої ціни на локомотиви, і умови постачання є прийнятними.





- Також важливим моментом є розширення локалізації виробництва в Україні. Про це ми також ведемо переговори, - заявив Владислав Криклій.





Нагадаємо, 23 лютого 2018 року було підписано договір постачання тепловозів між АТ «Укрексімбанк» та GE та договір фінансового лізингу між ПАТ «Укрзалізниця» і АТ «Укрексімбанк» щодо 30 тепловозів виробництва GE. Партнером для локалізації виробництва в Україні визначений Крюківський вагонзавод.





На першому етапі рівень локалізації склав близько 10%. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» організував і забезпечив процес дооснащення тепловозів обладнанням. Локомотив отримав назву «Тризуб». 22 березня ПАТ КВБЗ повністю завершив контракт на дообладнання першої партії локомотивів — 30 штук, передавши останні локомотиви з цієї партії замовнику.





Довгострокова рамкова угода між УЗ і GE (до 2027 року) передбачає закупівлю 225 нових локомотивів і модернізацію 75 старих. При цьому локалізація виробництва в Україні має зрости до 40%.