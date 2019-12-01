Для КВБЗ буде робота: «Укрзалізниця» купить ще 40 локомотивів General Electric

За довгостроковим контрактом, Крюківський вагонзавод має проводити дооснащення американських тепловозів
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що «Укрзалізниця» планує придбати в 2020 році ще 40 локомотивів General Electric.
Міністерство інфраструктури України, Укрзалізниця та компанія Wabtec (GE Transportation) підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає спільну роботу сторін для укладення договорів поставки у 2020 році 40 нових локомотивів серії TE33AC корпорації GE та надання послуг з технічного обслуговування для 70 таких локомотивів.
Владислав Криклій зазначив, що обговорювалося питання справедливої ціни на локомотиви, і умови постачання є прийнятними.
Нагадаємо, 23 лютого 2018 року було підписано договір постачання тепловозів між АТ «Укрексімбанк» та GE та договір фінансового лізингу між ПАТ «Укрзалізниця» і АТ «Укрексімбанк» щодо 30 тепловозів виробництва GE. Партнером для локалізації виробництва в Україні визначений Крюківський вагонзавод.
На першому етапі рівень локалізації склав близько 10%. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» організував і забезпечив процес дооснащення тепловозів обладнанням. Локомотив отримав назву «Тризуб». 22 березня ПАТ КВБЗ повністю завершив контракт на дообладнання першої партії локомотивів — 30 штук, передавши останні локомотиви з цієї партії замовнику.
Довгострокова рамкова угода між УЗ і GE (до 2027 року) передбачає закупівлю 225 нових локомотивів і модернізацію 75 старих. При цьому локалізація виробництва в Україні має зрости до 40%.