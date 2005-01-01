У Кременчуці чоловік зі зброєю напав на кредитну установу та забрав гроші з каси

Сегодня, 15:12 Просмотров: 1 304

30 грудня близько 17.00 у Кременчуці чоловік напав на один із закладів, що надає послуги з кредитування. Він, погрожуючи зброєю, забрав гроші з каси і втік з місця злочину. Про це йдеться на сайті Національної поліції Полтавської області.





Як повідомив Андрій Замахін, начальник поліції Полтавщини, правоохоронцям упродовж доби вдалося встановити підозрюваного у вчиненні розбійного нападу.





- Ним виявився 36-річний мешканець однієї із сусідніх областей, який раніше вже мав проблеми із законом. Наразі вживаються заходи щодо затримання фігуранта та притягнення його до кримінальної відповідальності, – наголосив полковник поліції.





За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням до приміщення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає для нападника покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.