У Кременчуці чоловік зі зброєю напав на кредитну установу та забрав гроші з каси

Правоохоронцям вдалося встановити особу, яку підозрюють у розбійному нападі
30 грудня близько 17.00 у Кременчуці чоловік напав на один із закладів, що надає послуги з кредитування. Він, погрожуючи зброєю, забрав гроші з каси і втік з місця злочину. Про це йдеться на сайті Національної поліції Полтавської області.
Як повідомив Андрій Замахін, начальник поліції Полтавщини, правоохоронцям упродовж доби вдалося встановити підозрюваного у вчиненні розбійного нападу.
За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням до приміщення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає для нападника покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.