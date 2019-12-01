Кременчуг

На Ревівці з'явилися три новенькі зупинки громадського транспорту

Сегодня, 16:01 Просмотров: 483 Комментариев: 1

 

Зупинки встановили завдяки перемозі у «Громадському бюджеті» Кременчука

У мікрорайоні Ревівка встановили три нових павільйони зупинок громадського транспорту, а також облаштовують тротуарну частину та дорогу біля них. За повідомленням пресслужби мерії Кременчука, відбулося це завдяки перемозі відповідного проєкту у «Громадському бюджеті-2018».


Старі зупинки були практично зруйнованими і не могли захистити від негоди. Тепер же новенькі місця очікування громадського транспорту з'явилися:

  • на вулиці Кооперативній (зупинка «Липневий»);
  • на вулиці Богдана Хмельницького (зупинка «Поворот»);
  • на вулиці Ю. Кондратюка (зупинка «Ковалівка»).


Мешканці району задоволені такими змінами. Це не остання перемога жителів Ревівки у міській програмі «Громадський бюджет Кременчука». У цьому році ініціатива «Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту у мікрорайоні №13» також набрала найбільше голосів у категорії «Малі проєкти», тож вже наступного року у цьому мікрорайоні оновлять зупинки «Магазин» та «Ревівка».

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: Реевка остановки громадський бюджет проект

Комментарии: 1

263
Andron777:
Сегодня, 17:23

Ооооо! Реевка это как раз то место где можно ставить такие остановки...smile


+3
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