1 січня проїзд у кременчуцьких тролейбусах буде безкоштовним

Сегодня, 09:35 Просмотров: 283

У першу ніч Нового року електротранспорт працюватиме на міських маршрутах відповідно до затверджених графіків

У перший день 2020 року проїзд у кременчуцьких тролейбусах буде безкоштовним, про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





1 січня 2020 року у тролейбусах Кременчука проходитиме традиційна святкова акція, в рамках якої кременчужани та гості міста зможуть безоплатно користуватися послугами комунального транспорту.





У першу ніч Нового року електротранспорт працюватиме на міських маршрутах відповідно до затверджених графіків.





Розклад відправки тролейбусів із кінцевих зупинок на маршрутах №?1, 2 і 3 у Новорічну ніч





Маршрут №1

Річковий вокзал Колісний завод Прибуття Відправ. Прибуття Відправ. 00,48 01,22 01,35 02,09 01,59 02,33 02,47 03,21 03,11 03,45 03,59 04,33 Далі за графіком



Маршрут №5

Річковий вокзал Молодіжний Прибуття Відправ. Прибуття Відправ. 00,39 01,02 01,27 01,27 01,50 01,51 02,15 02,15 02,40 02,38 03,03 03,03 03,26 03,27 03,51 03,51 04,15 04,14 Далі за графіком





Маршрут №3