Кременчуг

1 січня проїзд у кременчуцьких тролейбусах буде безкоштовним

Сегодня, 09:35 Просмотров: 283

 

У першу ніч Нового року електротранспорт працюватиме на міських маршрутах відповідно до затверджених графіків

У перший день 2020 року проїзд у кременчуцьких тролейбусах буде безкоштовним, про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


1 січня 2020 року у тролейбусах Кременчука проходитиме традиційна святкова акція, в рамках якої кременчужани та гості міста зможуть безоплатно користуватися послугами комунального транспорту.


У першу ніч Нового року електротранспорт працюватиме на міських маршрутах відповідно до затверджених графіків.


Розклад відправки тролейбусів із кінцевих зупинок на маршрутах №?1, 2 і 3 у Новорічну ніч 


Маршрут №1

Річковий вокзал

Колісний завод

Прибуття

Відправ.

Прибуття

Відправ.

00,48

01,22

01,35

02,09

01,59

02,33

02,47

03,21

03,11

03,45

03,59

04,33

Далі за графіком


Маршрут №5

Річковий вокзал

Молодіжний

Прибуття

Відправ.

Прибуття

Відправ.

00,39

01,02

01,27

01,27

01,50

01,51

02,15

02,15

02,40

02,38

03,03

03,03

03,26

03,27

03,51

03,51

04,15

04,14

Далі за графіком


Маршрут №3

Крюківський міст

Молодіжний

Прибуття

Відправ.

Прибуття

Відправ.

02,03

01,15

03,39

02,51

05,15

04,27

Далі за графіком
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Автор: Альона Душенко
Теги: тролейбуси проїзд бесплатно
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