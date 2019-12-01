1 січня проїзд у кременчуцьких тролейбусах буде безкоштовним

У першу ніч Нового року електротранспорт працюватиме на міських маршрутах відповідно до затверджених графіків
У перший день 2020 року проїзд у кременчуцьких тролейбусах буде безкоштовним, про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
1 січня 2020 року у тролейбусах Кременчука проходитиме традиційна святкова акція, в рамках якої кременчужани та гості міста зможуть безоплатно користуватися послугами комунального транспорту.
У першу ніч Нового року електротранспорт працюватиме на міських маршрутах відповідно до затверджених графіків.
Розклад відправки тролейбусів із кінцевих зупинок на маршрутах №?1, 2 і 3 у Новорічну ніч
Маршрут №1
|
Річковий вокзал
|
Колісний завод
|
Прибуття
|
Відправ.
|
Прибуття
|
Відправ.
|
00,48
|
01,22
|
01,35
|
02,09
|
01,59
|
02,33
|
02,47
|
03,21
|
03,11
|
03,45
|
03,59
|
04,33
|
Далі за графіком
Маршрут №5
|
Річковий вокзал
|
Молодіжний
|
Прибуття
|
Відправ.
|
Прибуття
|
Відправ.
|
00,39
|
01,02
|
01,27
|
01,27
|
01,50
|
01,51
|
02,15
|
02,15
|
02,40
|
02,38
|
03,03
|
03,03
|
03,26
|
03,27
|
03,51
|
03,51
|
04,15
|
04,14
|
Далі за графіком
Маршрут №3
|
Крюківський міст
|
Молодіжний
|
Прибуття
|
Відправ.
|
Прибуття
|
Відправ.
|
02,03
|
01,15
|
03,39
|
02,51
|
05,15
|
04,27
|
Далі за графіком