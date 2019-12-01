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Кидалися сніжками та змагалися з батьками: юнаків «Кременя» вітали казкові герої

Сегодня, 17:28 Просмотров: 235

 

Діти отримали солодкі подарунки та веселий настрій

Напередодні Нового року підопічні Станіслава Торубари "Кремінь" 2013 провели незвичне тренування. Батьки разом з тренером для дітей влаштували справжнє новорічне свято з Дідом Морозом, сніговиком Олофом та символом прийдешнього року - мишкою Міні Маус.

 

Юні вихованці "Кременя", у 21 школі, змагалися в естафетах, кидалися паперовими сніжками на влучність та змагалися з батьками на швидкість.

 

Діти отримали не лише незабутні емоції, а й солодкі подарунки. Тренер хлопців Станіслав Торубара на пам'ять отримав м'яч із зображенням свої вихованців та емблеми "Кременя".


 


28 грудня підопічні Євгена Марініча провели незаплановану святкову товариську гру. «Кремінь» 2011 у манежі спорткомплексу «Політехнік» провів останнє тренування у цьому році.


Для юних гравців «Кременя» стало несподіванкою візит казкових героїв. До «Кременя» завітали Дід Мороз зі Снігуронькою, які привітали юних футболістів й тренера з прийдешнім Новим роком та побажали успіхів у навчанні та футбольній ниві.


 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Людмила Кушнировская, Євген Марініч
Теги: футбол
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