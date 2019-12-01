Обмен, падение производства, гривна... пока не протрезвели – с Новым годом вас!

Вчера, 00:01 Просмотров: 3 265 Комментариев: 8

Доброе утро и с наступившим Новым, 2020-м годом. Так по графику типографии получается, что номер мы сдаём ещё в 19-м году, а в продаже он окажется уже в следующем, но це таке... Первый номер в году – вроде как нужно оценивать прошедший год на предмет количества зрад и перемог, делать умное лицо и морщить брови..:) Но сначала об обмене военнопленными.





Итак, анонсированный после заседания Нормадской четвёрки обмен военнопленными в формате „всех на всех“ типа состоялся. Именно „типа“ состоялся, с невесёлым сарказмом в интонации. Потому что никакого „всех на всех“ не было и термин „военнопленные“ здесь употреблять нужно очень ограниченно. Итак, кого мы отдали московитским оккупантам? Харьковские террористы, подорвавшие митинг с гражданским населением (4 погибших и 11 раненых) в 2015 году. Под определение „военнопленные“ из Википедии эти утырки никак не подходят, только под определение „террор мирного населения“. Отдали банду Мангуста, которые захватили заложников в Мариуполе в здании управления полиции в 14-м году (6 погибших). Организаторы и исполнители теракта в Одессе, когда подорвали здание СБУ и чудом никто не погиб (подорванная стена завалила пустые спальные мешки бойцов, которые находились на задании). Ну, и печально известные „Беркуты“, обвиняемые в расстреле „Небесной сотни“ - этим даже приговор не вынесли. Всех не буду перечислять, обобщу для простоты: россияне затребовали на обмен убийц и террористов, взрывавших население украинских городов, находящихся далеко от линии фронта. А также пятерых „беркутят“, застреливших больше 40 человек на Институтской, признавая таким образом свою вину за ту кровавую бойню, что они учинили 20 февраля. Иначе какое бы московитам было дело до наших судов над убийцами украинцев? Ну, Пуйло же уже заявлял что-то типа „мы своих не бросаем“ - вот оно...





Сейчас в Сети идёт настоящее „рубилово“ по поводу неравноценного обмена с нашей стороны, проклятия сыпятся на головы всей Зе!команды и Зеленского отдельно. Мы забрали у террористов ОРДЛО 14 наших военнопленных, остальные – гражданские, которым ордынцы „впаивали“ сроки за здорово живёшь: не то написал, не то сфоткал, криво покосился. Таксисты, грачующие на линии соприкосновения, продавщица из магазина, бабушка-пенсионерка, безработный, парнишка, что попёрся за приключениями с нашей территории на оккупированную. В общем, с пополнением обменного фонда террористы проблем не испытывают. Да, обмен не равноценный с точки зрения постороннего человека, когда не твой муж или не твоя мать находится в заложниках. Я не буду развивать тему „равноценности обмена“, приведу слова профессионального военного, офицера, который больше нас знает, о чём говорит: „Чтобы вытащить из плена ОДНОГО своего бойца, я бы отдал 100 беркутят даже не задумываясь. Здесь я Зеленского полностью поддерживаю“.





Как уже говорилось выше, формула „всех на всех“ вызывает больше всего вопросов к Зеленскому: по данным уполномоченного по правам человека Денисовой, в плену остались порядка 170 наших, и военных и гражданских. Плюс к этому нужно добавить „список Сенцова“ - осуждённые россиянами по надуманным предлогам крымские татары – 86 человек. С ними будет тяжелее всего: москали насильно присвоили им своё гражданство и украинцами не считают.





В общем, такой вот эмоциональный финал уходящего года получился. А за эмоциями и новогодней суетой народ и не заметил 5-процентного падения пром.производства, приостановки платежей госказначейства, начавшегося пике гривны и прочей печальной и такой не нужной в Новогоднюю ночь лабуды. Вот протрезвеем числа эдак 8-го, будем всё это расхлёбывать.





А пока не протрезвели – с Новым годом вас!



