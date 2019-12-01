«Я делаю то, что сближает»: кременчугский кузнец показал, как из металла рождается красота
Сегодня, 09:01Просмотров: 1 385
Вышел фильм-монолог о кузнеце Геннадии Сметанко
Фото: Киреев Аленксандр
29 декабря в соцсетях вышел фильм-монолог о кременчугском кузнец художественной ковки Геннадии Сметанко «Большой человек в маленьком городе». Снял фильм видеограф Александр Киреев и выложил в своём инстаграмме.
- Для меня тяжело переносить то, что вокруг нас происходит: жестокость, бесчестие, бескультурье. Поэтому я пытаюсь как-то в своих работах показать красоту отношений между людьми. Ведь цветы, которые мужчины дарят любимым женщинам - это романтично, это сближает людей... Вот мои братья-кузнецы делают заборы и решетки, которые разделяют людей, а я делаю то, что сближает.