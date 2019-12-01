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«Я делаю то, что сближает»: кременчугский кузнец показал, как из металла рождается красота

Сегодня, 09:01 Просмотров: 1 385

 

Вышел фильм-монолог о кузнеце Геннадии Сметанко
Фото: Киреев Аленксандр

29 декабря в соцсетях вышел фильм-монолог о кременчугском кузнец художественной ковки Геннадии Сметанко «Большой человек в маленьком городе». Снял фильм видеограф Александр Киреев и выложил в своём инстаграмме.


В видео Геннадий Сметанко, который не так давно перенёс тяжелую операцию, рассказал о том, как вернулся к работе, в чем черпает вдохновение, о кузнечной жизни и почему металл не поддаётся слабым.


- Для меня тяжело переносить то, что вокруг нас происходит: жестокость, бесчестие, бескультурье. Поэтому я пытаюсь как-то в своих работах показать красоту отношений между людьми. Ведь цветы, которые мужчины дарят любимым женщинам - это романтично, это сближает людей... Вот мои братья-кузнецы делают заборы и решетки, которые разделяют людей, а я делаю то, что сближает.


Ніжність квітів й міць металу: відкрита виставка коваля Геннадія Сметанка


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Автор: Руслана Горгола Фото: Киреев Аленксандр Видео: Киреев Аленксандр
Теги: ковалі Геннадий Сметанко
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