«Я делаю то, что сближает»: кременчугский кузнец показал, как из металла рождается красота

Сегодня, 09:01 Просмотров: 1 385













Фото: Киреев Аленксандр

29 декабря в соцсетях вышел фильм-монолог о кременчугском кузнец художественной ковки Геннадии Сметанко «Большой человек в маленьком городе». Снял фильм видеограф Александр Киреев и выложил в своём инстаграмме.





В видео Геннадий Сметанко, который не так давно перенёс тяжелую операцию, рассказал о том, как вернулся к работе, в чем черпает вдохновение, о кузнечной жизни и почему металл не поддаётся слабым.





- Для меня тяжело переносить то, что вокруг нас происходит: жестокость, бесчестие, бескультурье. Поэтому я пытаюсь как-то в своих работах показать красоту отношений между людьми. Ведь цветы, которые мужчины дарят любимым женщинам - это романтично, это сближает людей... Вот мои братья-кузнецы делают заборы и решетки, которые разделяют людей, а я делаю то, что сближает.







