Новорічний драйв: Кременчуком проїхалися Санта Клауси на мотоциклах

Сегодня, 10:35 Просмотров: 510

31 грудня близько 13.00 Кременчуком проїхалася армія Санта Клаусів на байках. Як повідомив «Телеграфу» один з учасників новорічного мотопробігу, подібні заходи проводяться у нашому місті вже не перший рік.





Відсутність снігу цьогоріч сприяла молоциклістам, адже якщо б земля була вкрита сніговою пеленою, змоги виїхати у них би не було. Так що у безсніжному Новому році також є свою плюси.





Санта Клауси на мотоциклах стартували від Пивзаводу, проїхалися головною дорогою міста, а завершився їхній маршрут на площі Перемоги біля головної ялинки Кременчука, де вони гарцювали та показували трюки присутнім.



