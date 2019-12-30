Кременчуг

Новорічний драйв: Кременчуком проїхалися Санта Клауси на мотоциклах

Сегодня, 10:35 Просмотров: 510

 

Стартували вони від Пивзаводу, а завершився заїзд на площі Перемоги біля головної ялинки міста

31 грудня близько 13.00 Кременчуком проїхалася армія Санта Клаусів на байках. Як повідомив «Телеграфу» один з учасників новорічного мотопробігу, подібні заходи проводяться у нашому місті вже не перший рік.


Відсутність снігу цьогоріч сприяла молоциклістам, адже якщо б земля була вкрита сніговою пеленою, змоги виїхати у них би не було. Так що у безсніжному Новому році також є свою плюси.


Санта Клауси на мотоциклах стартували від Пивзаводу, проїхалися головною дорогою міста, а завершився їхній маршрут на площі Перемоги біля головної ялинки Кременчука, де вони гарцювали та показували трюки присутнім.


Олені, ельфи та чарівники на велосипедах заполонили Кременчук

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Олексій Рухлядєв
Теги: Санта Клаус мотоциклисты мотоциклы Новый год Новий рік
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