Кременчужани можуть безкоштовно вакцинуватися від дифтерії та правця

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Для цього слід звернутися у Центр первинної медико-санітарної допомоги №3, що за адресою 278 квартал, 13Б

Кременчужани можуть безкоштовно вакцинуватися від дифтерії та правця. Для цього слід звернутися у Центр первинної медико-санітарної допомоги №3, що за адресою 278 квартал, 13Б.





За даними цього Центру, спалах кору виник у Кременчуці через низький рівень вакцинації населення. Наслідки можливого спалаху дифтерії можуть бути набагато серйознішими. У випадку з кором, за статистикою, серед тисячі хворих помирає одна людина, тоді як від дифтерії – від 50 до 100 смертей на тисячу інфікованих.



В Україні за період з 2011 по 2018 рік зафіксували 40 випадків захворювання на дифтерію та 124 – на правець. Востаннє епідемія дифтерії в Україні була в 90-х роках ХХ сторіччя. Тоді через низьке охоплення дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих захворіли близько 20 тисяч людей, 696 із них померли.



Хворіють на дифтерію не щеплені або не ревакциновані люди. Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень – вакцинація дітей (згідно з календарем профілактичних щеплень) і ревакцинація дорослих (кожні 10 років). Зараз рівень охоплення плановими щепленнями проти дифтерії та правцю переважно низький.



Для того, щоб унеможливити виникнення спалаху та уникнути епідемії, в країні має існувати колективний імунітет. Це коли 95-98% населення вакциновані. У таких умовах хвороба просто не має де поширюватися. Але колективний імунітет не працює щодо правця і має незначний вплив щодо дифтерії.



Вакцинація не гарантує захисту від інфікування та захворювання, але захворювання у правильно щеплених людей буде перебігати набагато легше, ніж у тих, хто не має щеплень. Тому так важливо вчасно проводити як вакцинацію, так і ревакцинацію. За статистичними даними, 99% людей, які мають щеплення від дифтерії, не хворіють.



Отримати щеплення можна безоплатно і дітям, і дорослим. Для цього необхідно спочатку звернутися до свого сімейного лікаря, аби перевірити у себе та у своїх дітей наявність щеплень.



А комунальне некомерційне медичне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» у Кременчуці повністю забезпечене комплексною вакциною для проведення імунізації проти дифтерії та правця мешканців міста.



Додаткову інформацію про вакцинацію можна отримати в амбулаторіях Центру за адресами:

просп. Лесі Українки, 80;

вул. Володимира Великого, 62;

вул. Павлова, 2 та 16;

проїзд Ярославський, 1;

вул. Олексія Древаля, 101;

квартал 278, 13б.



Записатися онлайн можна через сайт закладу або через портал . Також спеціалісти Центру первинної медико-санітарної допомоги пропонують кременчужанам пройти коротке онлайн-опитування щодо якості їхньої роботи за посиланням .