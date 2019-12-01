Спортсмени привітали кременчужан з Новим роком

Сегодня, 11:28 Просмотров: 218

Кременчуцькі спортсмени бажають вдалого 2020 року, який принесе у ваші домівки тільки радість, тепло та дзвінкий сміх ваших рідних та близьких

Футбольна родина «Кремінь» вітає усіх з прийдешнім 2020 роком. 2019 рік ставив перед нами нові виклики та звершення. Основна команда вдруге за останні роки змогла підвищитися в класі й повернутися у Першу лігу. Вперше на стадіоні «Кремінь-Арена» оновили штучне покриття, й хоч виступи в Полтаві давалися не з легких повернення додому стало феєричним. Радості перемог дарували і юні вихованці «Кременя».

У цей святковий день хочеться привітати усіх хто не може уявити своє життя без футболу з Новим роком. Хай рік новий принесе ще більше радість перемог, фінансову стабільність, козацького здоров’я, здійснення заповітних мрій, родинний затишок та мир в Україні.









Хокейний клуб «Кременчук», який цього року святкує ювілей - 10 років, вітає всіх з Новим 2020 роком!



- Бажаємо Вам і Вашим родинам щастя, здоров'я, мирного неба над головою, перемог в особистому житті із нами на хокейних майданчиках!



Вашій увазі відео привітання кременчуцької хокейної команди: від головного тренера Олександра Савицького, хокеїстів і працівників клубу, ну і від одного з найбільш хокейних президентів - Сергія Мазура! Чекаємо Вас на наших іграх! Ми разом - одна команда! - йдеться на офіційному сайті хокейного клубу.









Бійці змішаних єдиноборств з СК "Шторм" вітають з Новим 2020 роком



