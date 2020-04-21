Реконструкцію дитсадка на Раківці за 23,5 млн грн завершить КП «Союзрембуд»

Сегодня, 08:32 Просмотров: 1 324 Комментариев: 3

Реконструкцію дитячого садка на вулиці Генерала Манагарова, 5-А завершить комунальне підприємство «Союзрембуд». 15 квітня за результатами тендеру комунально-виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (УКБ) підписало договір з переможцем - КП «Союзрембуд», ціна питання - 23 млн грн 499 тис грн. Інформація розміщена в системі ProZorro.





Очікувана вартість закупівлі складала 24 млн 646,7 тис грн, тож економія в результаті торгів – 1 млн 147,7 тис грн, або 4,7%.

Конкурентами КП «Союзрембуд» були дві харківські фірми - ТОВ «КПД-18» та ТОВ «Транс Техно сервіс +». Учасники знижували ціну під час аукціону. Хоча пропозиція КП «Союзрембуд» у результаті виявилася найдорожчою, це підприємство визнали переможцем тендеру, оскільки двоє інших учасників були дискваліфіковані замовником.





ТОВ «КПД-18», яке вже було субпідрядником на даному об’єкті, запропонувало найбільш економічно вигідну ціну - 22 млн 470 тис грн, що на мільйон менше, ніж у переможця. Проте, як сказано у протоколі тендерного комітету УКБ, його пропозиція не відповідає умовам тендерної документації (ТД). Так, виявилося, що підприємство має податковий борг (хоча у складі документації подало довідку про відсутність боргу). Крім того, в документацію «залетіли» документи інших фірм, зокрема, й лист-відгук на іншого учасника тендеру - ТОВ «Транс Техно сервіс +». До речі, це свідчить, що ці конкуренти прийшли на тендер парою, і у випадку визначення переможцем однієї з цих фірм це могло б стати предметом скарги про змову в АМКУ. Крім того, «КПД-18» не надало низку документів, передбачених ТД.





ТОВ «Транс Техно сервіс +», яке запропонувало ціну 23 млн 498 тис грн, що на 1 тис грн дешевше, ніж у переможця, теж було дискваліфіковане. Причина - учасник не надав довідку з банку про те, що йому видана банківська гарантія з покриттям (тобто на рахунку розміщені кошти в сумі банківської гарантії), а ця вимога була передбачена в ТД.





Таким чином, після дискваліфікації конкурентів, переможцем тендеру стало КП «Союзрембуд».

Що передбачено договором

Гарантійний строк експлуатації об’єкта – 10 років з моменту введення в експлуатацію.

Підрядник несе відповідальність за недоліки та дефекти, і протягом гарантійного строку зобов’язаний усувати їх за свій рахунок.

Замовник може розірвати або призупинити договір в односторонньому порядку в разі відсутності фінансування.

Підрядник вносить забезпечення виконанні банківського договору у формі банківської гарантії – 3% від суми угоди (707,97 тис грн). По закінченні дії договору замовник повертає підряднику цю суму.

Угодою передбачений термін виконання робіт – до 31 грудня 2021 року, проте в разі затримки фінансування строки виконання робіт можуть бути подовжені.

Розмір бюджетного фінансування на 2020 рік складає усього 950 тис грн, тож, швидше за все, у зазначений договором строк об’єкт не добудують.

Довідка

Тендер на реконструкцію дитсадка УКБ проводило повторно: першого разу торги визнали такими, що не відбулися. Тоді на торги теж прийшло троє учасників, усі вони були дискваліфіковані. КП «Союзрембуд» не брало участі у першому тендері.









Дитсадок на вул. Манагарова (колишній садок №45) простояв покинутим майже 10 років. Після його закриття тут колись була приватна школа, а потім будівля руйнувалася, обростала бур'яном.







Реконструкція будівлі триває з 2017 року – на той час вона була оцінена в 17,6 млн грн. Роботи здійснювала фірма ТОВ «Будівельник», яка згодом відмовилася від підряду. Тому й проводили новий тендер, попередньо відкоригувавши ціну.





Сума виконаних та оплачених робіт склала 5 млн грн. З урахуванням суми фактичної оплати робіт у попередні роки та нової угоди, вартість реконструкції об'єкту складе 28,5 млн грн, тобто в цілому роботи подорожчали на 10,9 млн грн.