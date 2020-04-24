В Україні хочуть запустити масове тестування на наявність імунітету до коронавірусу

Сегодня, 17:31 Просмотров: 1 019 Комментариев: 3

В Україні хочуть запустити масове ІФА-тестування* на наявність імунітету до коронавірусної хвороби. Про це сказав головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко у програмі «Право на владу» на 1+1, передає Ліга.net. Така діагностика має показати, перехворіла людина на COVID-19 чи ні, чи є у неї специфічні антитіла до коронавірусу.



ІФА-тести ще не запущені у нашій країні, бо «вони тільки проходять випробування». Україна буде п'ятою країною в світі, де стануть використовувати такий метод.





Але варто зауважити, що поки немає точної інформації, яка тривалість імунітету від SARS-CoV-2 (нового коронавірусу). За попередніми даними, вона не перевищує трьох місяців.





ПЛР-тест (за методом полімеразної ланцюгової реакції), за словами Віктора Ляшка, не можна використовувати завжди, адже при тестуванні можна потрапити в перші три дні інкубаційного періоду вірусу, коли ця діагностика буде неінформативною.





*Імуноферментний аналіз (ІФА) – метод визначення сполук, макромолекул і вірусів на основі специфічної реакції «антиген-антитіло». Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) – і ні з якими іншими. До переваг методу відносять: відносно низька ціна, стабільність реагентів, простота реєстрації.