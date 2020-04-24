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Здоровье, Украина, Мир, Коронавірус / Карантин

В Україні хочуть запустити масове тестування на наявність імунітету до коронавірусу

Сегодня, 17:31 Просмотров: 1 019 Комментариев: 3

 

Таку інформацію озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

В Україні хочуть запустити масове ІФА-тестування* на наявність імунітету до коронавірусної хвороби. Про це сказав головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко у програмі «Право на владу» на 1+1, передає Ліга.net. Така діагностика має показати, перехворіла людина на COVID-19 чи ні, чи є у неї специфічні антитіла до коронавірусу.

 
ІФА-тести ще не запущені у нашій країні, бо «вони тільки проходять випробування». Україна буде п'ятою країною в світі, де стануть використовувати такий метод.


Але варто зауважити, що поки немає точної інформації, яка тривалість імунітету від SARS-CoV-2 (нового коронавірусу). За попередніми даними, вона не перевищує трьох місяців.


ПЛР-тест (за методом полімеразної ланцюгової реакції), за словами Віктора Ляшка, не можна використовувати завжди, адже при тестуванні можна потрапити в перші три дні інкубаційного періоду вірусу, коли ця діагностика буде неінформативною.


*Імуноферментний аналіз (ІФА) – метод визначення сполук, макромолекул і вірусів на основі специфічної реакції «антиген-антитіло». Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) – і ні з якими іншими. До переваг методу відносять: відносно низька ціна, стабільність реагентів, простота реєстрації.
0
Автор: Катерина Турубара Источник фото: sq.com.ua
Теги: коронавірус коронавирус тестирование анализы

Як думаєте, ви вже маєте імунітет до коронавірусної хвороби?

Комментарии: 3

206
orca:
Сегодня, 18:20

Это просто сюрреализм...
Какой в этом смысл???
Может пану санврачу нужно заняться теми, кто УЖЕ заболел чем тестировать здоровых на вероятность потенцального заражения???


4 1
371
kremin777:
Сегодня, 18:21

"Україна буде п'ятою країною в світі", а какие еще четыри подопытных страны?!


3 1
206
orca:
Сегодня, 18:31

А вот и долго искать не пришлось (соседняя статья на источнике):

 

Ляшко рассказал, что недавно встречался с представителями одной частной лаборатории.

"И я попросил их, чтобы они присоединились к нам в вопросах исследования сформированного иммунитета у украинцев. В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета."

 

т.е пан Ляшко хочет в интересах частной лаборатории провести исследования на украинцах!!!!

Just business, nothing personal...


0 1

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