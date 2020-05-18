Мэрия Кременчуга «ослабила» ограничения для торговли, кафе, а также открыла Smart Store

Сьогодні, 19:22 Переглядів: 1 290 Коментарів: 1

18 мая исполком Кременчугского горсовета принял решение №728 и внёс изменения в режим карантина на территории города согласно с Постановлением Кабмина №377 от 14 мая, а также разрешил работу ранее закрытой сети секонд-хендов Smart Store.

Этим решением однозначно разрешена работа магазинов, размещённых в торгово-развлекательных центрах с соблюдением ранее прописанных мер индивидуальной защиты персонала (маски, очки, перчатки) и посетителей (маски) с выдерживанием нормы 1 посетитель на 10 кв м торговой площади.

Также на агропродовольственных рынках продавцам теперь разрешено размещать торговые места на расстоянии 1,5 м друг от друга при условии наличия защитного экрана между ними и 3 метра без экрана (как и было ранее).

Ресторанам и кафе разрешено размещать столики на летних площадках не только под открытым небом, но и под тентами, и на верандах.

За столиком теперь могут находиться 4 человека (а не 2, как было ранее) – и это не считая детей до 14 лет.

С 19 мая исполком разрешил работу 5 магазинов ранее закрытой сети секонд-хендов Smart Store (просп. Свободы, 32-А; Гагарина, 4; просп. Свободы, 77, Театральная, 35/6, ул. Генерала Манагарова, 1). Решение принято после того, как в мэрии решили, что владельцы данных сэконд-хендов устранили ранее выявленные недочёты в организации работы во время карантина. В мэрии пообещали, что во время дней с пиковым наплывом посетителей, магазины будут «жёстко проверяться».









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