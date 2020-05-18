Де завтра в Кременчуці не буде світла
Сьогодні, 19:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
19 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Воїнів-iнтернаціоналістів, 3, 5, 7, 9;
- просп. Лесі Українки, 51, 55, 55-б, 57;
- вул. Чкалова, 108-179;
- пров. Робітничий, Сівашський.
- вул. Суворова 56-92,
- пров. Господарський, 4;
- вул. Макаренка, 10-49;
- вул. Кузнєчна, 26-39;
- вул. Павла Чубинського, 21-33;
- вул. Лейтенанта Дніпрова, 3-14;
- пров. Ракітіна, 18-19;
- пров. Івана Кожедуба, 13-30;
- пров. Топольовий, 9-20.