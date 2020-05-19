Кременчуцька ліцеїстка завоювала ІІІ місце на Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Шевченка

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 599 Коментарів: 1

Учениця 9-А класу Кременчуцького ліцею №5 імені Т.Г. Шевченка Юліана Карпцова завоювала III місце у фінальному етапі X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Про досягнення юної кременчужанки повідомив департамент освіти Кременчука.





Юліана Карпцова – постійна учасниця конкурсів та олімпіад, має багато перемог на міському та обласному рівнях, у 2019-2020 навчальному році посіла II місце в обласному етапі конкурсу імені Тараса Шевченка, була запрошена на фінальний етап.





Підготувала мовознавицю до конкурсу її вчителька української мови та літератури Афанасьєва Ірина.