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Кременчук, Освіта

Кременчуцька ліцеїстка завоювала ІІІ місце на Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Шевченка

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 599 Коментарів: 1

 

Юліана Карпцова – учениця 9-А класу Кременчуцького ліцею №5

Учениця 9-А класу Кременчуцького ліцею №5 імені Т.Г. Шевченка Юліана Карпцова завоювала III місце у фінальному етапі X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Про досягнення юної кременчужанки повідомив департамент освіти Кременчука.


Юліана Карпцова – постійна учасниця конкурсів та олімпіад, має багато перемог на міському та обласному рівнях, у 2019-2020 навчальному році посіла II місце в обласному етапі конкурсу імені Тараса Шевченка, була запрошена на фінальний етап.


Підготувала мовознавицю до конкурсу її вчителька української мови та літератури Афанасьєва Ірина.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс победа украинский язык

Коментарі: 1

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Dmytro:
Сьогодні, 10:53

Молодец! Какие страны участвовали в международном конкурсе?


1 0

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