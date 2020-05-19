НСЗУ дала первой больнице деньги. Но они не покрывают расходы на лечение Covid-19

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 724 Коментарів: 1

По факту лечение Covid-19 в апреле в первой больнице обошлось городу в 391 119 грн

Первая городская больница им. Богаевского подписала договор с НСЗУ по лечению Covid-19. Об этом на заседании противоэпидемического штаба сообщил руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа.



Национальная служба здоровья (НСЗУ) уже перечислила первой больнице деньги за медицинские услуги по лечению Covid-19 в апреле. Сумма перечислений составила 326 318 грн.



Максим Середа сообщил, что по факту лечение Covid-19 в апреле в первой больнице обошлось городу в 391 119 грн. Таким образом сумма, перечисленная НСЗУ, не покрывает фактические расходы – в том числе и на выплаты повышенных до 300% зарплат медикам:





– Тому казати, що коштів за цією угодою вистачає повністю на підвищення зарплат до 300%, ми не можемо, Це по-перше. А по-друге, з коштів цієї угоди ще повинні закуповуватися медикаменти і вироби медичного призначення для ведення цих хворих на Covid. Тому ми можемо казати, що сума приблизно на дві третини покриває видатки по цій лікарні, – сообщил Середа.





Мэр Кременчуга Виталий Малецкий ответил, что необходимо добиваться, чтобы НСЗУ на 100% покрывала расходы на лечение, иначе недостающую сумму придется брать или из городского бюджета, или из карманов кременчужан:





– Треба рухатися до того показника, коли витрати будуть покриватися на 100%, Бо якщо на дві третини, то іншу третину треба десь брати, і наші медики зазавичай ідуть і в бюджет, і в кишеню до пацієнта. Давайте говорити з НСЗУ про реальну вартість пролікованого випадка! – сказал Малецкий.





На это руководитель горздрава ответил:





– Третина, якої не вистачає, покривається за рахунок міського бюджету і за рахунок наших пацієнтів. І нарешті наш міністр Степанов визнав, що дійсно тарифи НСЗУ не відповідають фактичним витратам лікарень!





Что тут скажешь? Министр Степанов конечно признал, что НСЗУ занизила тарифы. Но ведь МОЗ под руководством того же Степанова тоже очень скудно заплатил кременчугским медикам за лечение Covid-19.



Перед недоплатой со стороны НСЗУ за апрель, была недоплата со стороны МОЗ за март. Из городского бюджета кременчугским медикам за борьбу с Covid-19 в марте заплатили 1,7 млн. грн. (зарплаты в размере 300%), а МОЗ за мартовскую борьбу перечислил на зарплаты 232 тыс. грн.