НСЗУ дала первой больнице деньги. Но они не покрывают расходы на лечение Covid-19

Первая городская больница им. Богаевского подписала договор с НСЗУ по лечению Covid-19. Об этом на заседании противоэпидемического штаба сообщил руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа.
Национальная служба здоровья (НСЗУ) уже перечислила первой больнице деньги за медицинские услуги по лечению Covid-19 в апреле. Сумма перечислений составила 326 318 грн.
Максим Середа сообщил, что по факту лечение Covid-19 в апреле в первой больнице обошлось городу в 391 119 грн. Таким образом сумма, перечисленная НСЗУ, не покрывает фактические расходы – в том числе и на выплаты повышенных до 300% зарплат медикам:
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий ответил, что необходимо добиваться, чтобы НСЗУ на 100% покрывала расходы на лечение, иначе недостающую сумму придется брать или из городского бюджета, или из карманов кременчужан:
На это руководитель горздрава ответил:
Что тут скажешь? Министр Степанов конечно признал, что НСЗУ занизила тарифы. Но ведь МОЗ под руководством того же Степанова тоже очень скудно заплатил кременчугским медикам за лечение Covid-19.
Перед недоплатой со стороны НСЗУ за апрель, была недоплата со стороны МОЗ за март. Из городского бюджета кременчугским медикам за борьбу с Covid-19 в марте заплатили 1,7 млн. грн. (зарплаты в размере 300%), а МОЗ за мартовскую борьбу перечислил на зарплаты 232 тыс. грн.