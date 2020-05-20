Міністр інфраструктури заявив, що з 22 травня поступово буде відновлюватися робота транспорту

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У регіонах, де епідеміологічна ситуація йде на спад, з 22 травня буде поступово відновлюватися робота транспорту. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.





Вже з цієї п’ятниці почнуть «ходити» регулярні та нерегулярні автобуси у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні, а з 25 травня дозволяється перевезення пасажирів у метро. Але за обов’язкового дотримання всіх необхідних заходів безпеки: масочного режиму, температурного скринінгу, постійної дезінфекції тощо.





Відповідно до рішення Уряду, з 1 червня відновлюються залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні.





Крім цього, з 1 червня почнуть здійснюватися міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. Проте, якщо це перевезення до регіону, в якому не діють послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду.





Разом з тим, з 15 червня дозволяється приймати і відправляти повітряні судна, що виконують регулярні пасажирські перевезення авіаційним транспортом.





Джерело: mtu.gov.ua





Сам термін карантину в Україні продовжено до 22 червня цього року.