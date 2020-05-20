Ангіограф у Кременчуці не працює з початку травня через заборгованість перед орендатором

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 567 Коментарів: 5

Ангіографічний апарат у кардіоцентрі лікарні «Кременчуцької», який є основою програми «Стоп інфаркт», не працює з початку травня. Як відповів керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації на запитання «Телеграфа», причини цього і технічного, і фінансового характеру (бо є заборгованість щодо оренди за квітень).





Наразі це питання вирішується - і заборгованість буде погашена найближчим часом, після цього орендатор за певну плату зробить профілактику апарату, і той зможе працювати.



Максим Середа зазначив, якщо пацієнти з Кременчука потребуватимуть стентування, їх (як і людей з усієї області) скеровуватимуть на Полтаву.



Він додав, коли це обладнання запрацювало у нашому місті, три роки Кременчук не користувався програмою, де за державні кошти встановлюють стенти в обласному центрі.