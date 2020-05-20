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Кременчук, Здоров'я

Ангіограф у Кременчуці не працює з початку травня через заборгованість перед орендатором

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 567 Коментарів: 5

Пацієнтів, які потребують стентування, скеровуватимуть на Полтаву

Ангіографічний апарат у кардіоцентрі лікарні «Кременчуцької», який є основою програми «Стоп інфаркт», не працює з початку травня. Як відповів керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації на запитання «Телеграфа», причини цього і технічного, і фінансового характеру (бо є заборгованість щодо оренди за квітень).


Наразі це питання вирішується - і заборгованість буде погашена найближчим часом, після цього орендатор за певну плату зробить профілактику апарату, і той зможе працювати.


Максим Середа зазначив, якщо пацієнти з Кременчука потребуватимуть стентування, їх (як і людей з усієї області) скеровуватимуть на Полтаву.


Він додав, коли це обладнання запрацювало у нашому місті, три роки Кременчук не користувався програмою, де за державні кошти встановлюють стенти в обласному центрі.

3
Автор: Катерина Турубара
Теги: ангиограф стентирование задолженность

Коментарі: 5

171
gansit:
Сьогодні, 16:57

А может взять чуток денег от "газетки" и купить этот прибор?


17 0
3 302
Daniel Mroz:
Сьогодні, 16:59

Як відповів керівник управління охорони здоров'я Максим Середа


Нах ти там сидиш. керівник?


14 0
23
Марина Василенко:
Сьогодні, 17:11

Долг выплатят и все заработает. Главное что бы Середа начал головой думать, а не *опой, потому что, что-то его работа совсем не впечатляет! 


1 0
191
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 17:25

Почему Середа говорит об этом только сейчас??? Что раньше не было видно, что задолженность есть? ну ёмаё...


1 1
41
rva:
Сьогодні, 17:55

Заборгованість перед орендатором чи перед орендодавцем ?.. хто кому і що заборгував?..


1 0

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