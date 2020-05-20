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Війна в тилу: день 2192-й

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 341

 

Кременчужани й сьогодні продовжують допомагати військовим

18 травня виповнилося 6 років як з «Видавничого дому «Приватна газета» на передову відправили першу посилку для українських військових. Саме з цього дня 2014 року розпочалася історія волонтерської організації газети «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Приватна газета», хоч іменні посилки відправляли й раніше.


«Поддержи наших» – «ТелеграфЪ» начинает акцию в помощь кременчугским военным


За ці 6 років змінювалися прохання військових, об'єми, місця доставки, але не змінювався наш бойовий дух та віра у перемогу! 


Привітання приймаємо в редакції «Видавничого дому «Приватна газета», адже зараз збираємо нішнячки для бійців «Правого сектора». 


«Ніштячки для бойових коней»: збираємо допомогу бійцям на передову
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна АТО ООС помощь военным

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