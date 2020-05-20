Війна в тилу: день 2192-й

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 341

18 травня виповнилося 6 років як з «Видавничого дому «Приватна газета» на передову відправили першу посилку для українських військових. Саме з цього дня 2014 року розпочалася історія волонтерської організації газети «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Приватна газета», хоч іменні посилки відправляли й раніше.









За ці 6 років змінювалися прохання військових, об'єми, місця доставки, але не змінювався наш бойовий дух та віра у перемогу!





Привітання приймаємо в редакції «Видавничого дому «Приватна газета», адже зараз збираємо нішнячки для бійців «Правого сектора».



