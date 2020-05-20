А сегодня вы бы проголосовали за Зеленского?

Сьогодні, 17:22 Переглядів: 1 451 Коментарів: 2

Год назад, 20 мая, президентом страны стал Владимир Зеленский. За него проголосовали 73,22% украинцев – это 13 541 528 человек.

В Кременчуге за Зеленского отдали голоса 79,65% избирателей – 70 599 человек.

Такой тотальной победы на выборах не было ни у одного из украинских президентов.





Когда «ТелеграфЪ» спрашивал кременчужан, почему они голосуют за Зеленского, чаще всего мы слышали три стандартных ответа:

– он молодой, надоели уже старики во власти;

– ничего, что неопытный, научится;

– он создал свой успешный бизнес, сможет и страной успешно управлять.









Прошел год, и стало ясно, что стереотипы, которые так любят избиратели, не сработали. Молодость не помогла управлять страной эффективней, чем это делали «старики». Неопытность вылилась в отсутствие профессиональной команды, чехарду в правительствах и неэффективность управленцев, которых новый президент привел во власть. Успешный личный бизнес тоже не стал гарантией успешного управления страной – масштабы разные, и уровень подготовки требуется разный.



Вселенской катастрофы, которой опасались пессимисты, не произошло. Но и конец эпохи бедности, который обещал Зеленский, и на который так надеялись идеалисты, тоже не настал. Более того, в ближайшее время он и не настанет – президент Зеленский сегодня, 20 мая, на пресс-конференции об этом сказал так:





– Кінець епохи бідності 100% не настав, він не може настати, коли криза у світі!





Не выполнил Зеленский и своё главное обещание – ему не удалось закончить войну «просто перестав стрелять».





В общем, всё оказалось намного сложнее, чем в фильме «Слуга народа».



«ТелеграфЪ» предложил кременчугским политикам ответить на вопрос: если бы выборы президента состоялись сегодня, проголосовали бы они за Владимира Зеленского?





Читателям мы тоже предлагаем ответить на этот вопрос (опрос ниже)





Оксана Пиддубная, депутат горсовета:









– Почему вы голосовали за Зеленского в 2019 году?

– Я голосовала за Зеленского против Порошенко. Мы видели, как во времена Порошенко росли тарифы, какая была коррупция. Была надежда, что с приходом Зеленского что-то начнет меняться к лучшему, мы, когда голосуем, всегда надеемся на что-то лучшее, а потом «маємо що маємо».



– Если бы выборы президента состоялись сегодня, вы бы проголосовали за Зеленского?

– Однозначно нет! Потому что ничего не поменялось, поменялись только лица – Порошенко на Зеленского, но ничего не поменялось в стране! Невозможно было поддерживать коррупционную систему, выстроенную Порошенко. Но почему, придя к власти, Зеленский стал экономить на врачах и учителях? Он же обещал конец эпохи бедности! Так почему он стал вкладывать деньги в собственный пиар? К чему он привел экономику? Как так получается, что цена газа падает в разы, а в наших платежках цена изменяется на несколько крошечных процентов?! А его назначения? Он же во время выборов критиковал Порошенко за кумовство, он обещал, что не будет назначать на посты «кума, брата, свата»! Но ведь он расставил на посты весь свой 95-й квартал! Мало того, что он сам не является профессионалом, так он и во власть привел команду непрофессионалов из 95-го Квартала! Он был таким доступным во время выборов, но каким недоступным он стал после выборов! Когда он приезжал на вагонный завод и я пошла на встречу с ним, его охрана просто завалила меня на пол! Он ведет ту же политику, что и Порошенко – не встречается с людьми, а встречается с чиновниками.



– Что из решений или заявлений Зеленского вас возмутило больше всего?

– Возмущали очень многие заявления, которые не соответствовали действительности. Например те же заявления о кредитах в поддержку предпринимателей. А если посчитать с калькулятором, эти кредиты невыгодны. А его слоган «залишайся вдома»? Он создал такие карантинные условия в стране, что практически убил малый и средний бизнес, при этом не пострадал ни один чиновник, потому что они свои зарплаты получали регулярно, их бизнес не закрывали, без содержания не отправляли.



– Какие решения или заявления Зеленского за этот год вы оцениваете как конструктивные?

– Я бы сказала, что есть несколько конструктивных заявлений, но у него слово с делом расходится. Те же самые надбавки по 300% медикам – обещал, но все же получилось не так, как обещал! Не вижу я пока его конструктивных действий.











Дмитрий Кавунник, депутат горсовета:









– Вы голосовали за Зеленского в 2019 году?

– Нет, я вообще не пошел на выборы, потому что не поддерживал ни Порошенко, ни Зеленского. А в избирательном бюллетене убрали мою графу – «не поддерживаю ни одного из кандидатов».



– Если бы выборы президента состоялись сегодня, вы бы проголосовали за Зеленского?

– Нет! Я снова не пошел бы на выборы, если бы не добавили графу «не поддерживаю ни одного кандидата». Я тогда Зеленского не поддерживал, потому что не верил в него, не видел у него команды, которая могла бы делать правильные, грамотные вещи в стране. Я не считаю команду 95-го квартала достойной управлять страной. Они суперклассные ребята, суперсмешные, они офигенные бизнесмены в шоу-бизнесе, но шоу-бизнес и управление страной – это чуть-чуть разные вещи. И, как мы сейчас убедились, я был прав, когда в них не верил.



– Какое решение или заявление Зеленского за год президентства возмутило вас больше всего?

– Меня возмущают его мини-заявления, то, что он постоянно говорит, что он что-то делает, что-то решает, а в итоге ничего этого не делается. Он говорит, а караван идет. Мне не нравится, что его слова слишком часто не совпадают с реальностью. Что-то из того, что он говорил, осуществляется, но не так, как он говорил.



– Какое решение или заявление Зеленского вы оцениваете как конструктивное?

– Я ничего такого не знаю. Я подписан на Зеканал, я подписан на президента, я всё смотрю и слушаю, но это одни высказывания и речи, но что конкретно он сделал, мне трудно сказать. Трудно даже вспомнить, что он лично довел до конца. Правда. Он приходит в Верховную Раду и наклоняет там депутатов также, как это делал Порошенко. Так в чем тогда между ними разница? Что поменялось? После негатива по продаже земли, по этому странному закону по банкам, ничего конструктивного я его делах не вижу.









Ганна Павленко, депутат міськради:









– Чому ви у 2019 році не голосували за Зеленського?

– Тому що вважала, що людина без досвіду, людина з незрозумілою позицією, людина неактивна соціально, людина з такими ницими поглядами – “Україна-порноактриса”, “Синьйор Голодомор”, "томос-термос" – ця людина не мала ніякого морального права виставляти себе на вибори, навіть просто зазіхати на пост президента. Для мене це був нонсенс! Я не знала, що люди так абсолютно безвідповідально можуть зазіхати на найвищий пост в країні, яка воює!



– Якби вибори президента відбулися сьогодні, чи проголосували б ви за Зеленського?

– Я навтіь думки такої не припускаю, щоб я могла хоч коли-небудь проголосувати за Зеленського! Ані через місяць, ані через п’ять років. Ніколи б не голосувала!



– Яке рішення Зеленського чи його висловлювання цього року обурило вас найбільше?

– Навіть не можу сказати, яке. Я вважаю, усі його висловлювання, усі рішення не відповідають тому, як має вести себе президент. Людина безграмотна, людина без якихось сталих моральних устоїв, все, що він говорить чи вирішує, я сприймаю з обуренням. Я не сприймаю його як керівника великої європейської країни, якою, я сподіваюсь, все-таки стане Україна!



– Яке рішення чи заяву президента цього року ви оцінюєте як конструктивну?

– Бачте, це складне для мене питання, можливо, я упереджена, але я не можу нічого такого пригадати.





