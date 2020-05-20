Де завтра в Кременчуці не буде світла

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

21 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: