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Де завтра в Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 616

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

21 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Чкалова, 108-179;
  • пров. Робітничий;
  • пров. Сівашський;
  • вул. Першотравнева, 19;
  • вул. Перемоги, 12;
  • вул. Академіка Маслова, 4, 6, 8.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго

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