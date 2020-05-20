Де завтра в Кременчуці не буде світла
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
21 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Чкалова, 108-179;
- пров. Робітничий;
- пров. Сівашський;
- вул. Першотравнева, 19;
- вул. Перемоги, 12;
- вул. Академіка Маслова, 4, 6, 8.