Кременчук готується до відновлення транспорту у звичайному режимі

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 560 Коментарів: 5

Поки громадський транспорт у Кременчуці продовжує працювати у режимі спеціальних перевезень. За словами начальника відділу транспорту Руслана Івашини, сьогодні зранку на міські маршрути вийшло 134 одиниці приватного транспорту, 42 тролейбуси та 10 автобусів. Про це він повідомив на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Кременчук готується після рішення Уряду відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі. Скоріше за все, обмеження кількості пасажирів у салоні залишаться, а у маршрутках кількість пасажирів може бути обмеженою 50% від кількості пасажирів, що передбачені документами на автотранспорт. А це може бути і 50% від сидячих місць. Тож місто готується посилити міські маршрути комунальними тролейбусами, які мають можливість перевозити більшу кількість пасажирів, для того щоб забезпечити перевезення тих пасажирів, які не зможуть скористатися послугами приватних перевізників.





Нагадаємо, що Урядом анонсовано, що у процесі поетапного виходу з карантину з 22 травня в Україні може бути відновлено повноцінну роботу міського громадського транспорту.



