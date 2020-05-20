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Топ новина, Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчук готується до відновлення транспорту у звичайному режимі

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 560 Коментарів: 5

 

Все залежатиме від рішення уряду

Поки громадський транспорт у Кременчуці продовжує працювати у режимі спеціальних перевезень. За словами начальника відділу транспорту Руслана Івашини, сьогодні зранку на міські маршрути вийшло 134 одиниці приватного транспорту, 42 тролейбуси та 10 автобусів. Про це він повідомив на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. 


Кременчук готується після рішення Уряду відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі. Скоріше за все, обмеження кількості пасажирів у салоні залишаться, а у маршрутках кількість пасажирів може бути обмеженою 50% від кількості пасажирів, що передбачені документами на автотранспорт. А це може бути і 50% від сидячих місць. Тож місто готується посилити міські маршрути комунальними тролейбусами, які мають можливість перевозити більшу кількість пасажирів, для того щоб забезпечити перевезення тих пасажирів, які не зможуть скористатися послугами приватних перевізників.


Нагадаємо, що Урядом анонсовано, що у процесі поетапного виходу з карантину з 22 травня в Україні може бути відновлено повноцінну роботу міського громадського транспорту.


Уряд України оприлюднив чіткий план виходу з карантину
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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт

Коментарі: 5

135
X-YZ:
Сьогодні, 14:46

А може і нє.

Скинтеся Альоні на коми та на змістовниість у новинах.


10 2
84
Piton78:
Сьогодні, 14:55

Ключова фраза "після рішення Уряду" треба запамятати, а то потім будуть місцеві собі медаль на груди вішати, що це ми таке добро людям зробили! Втім як і завжди!


5 2
161
Grinenko:
Сьогодні, 15:19

Та и правильно, понемногу уже можно начинать восстанавливать движение. Днем ездить нормально, а вот с утра можно и добавить транспорт. 


2 5
189
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 15:31

Я надеюсь, что Кабмин все-таки приймет решение о восстановлении обычного режима! Маршрутчики и так жалуются, что ни людей, ни денег нет из-за этих ограничений!


0 5
21
Марина Василенко:
Сьогодні, 16:12

Очень хорошо, что общественный транспорт начнет работать в нормальном режиме, потому что уже как бы пора бы.


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