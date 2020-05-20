На кордонах Полтавщини встановлять нові в’їзні архітектурно-дорожні знаки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 717 Коментарів: 4

При в’їзді в Полтавську область з боку Києва та Харкова по трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський планують встановити архітектурно-дорожні знаки. Місця встановлення в’їзних знаків, виготовлення проєктної документації та вигляд конструкції обговорили на нараді у заступника голови облдержадміністрації Катерини Рижеченко. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.





- Наше завдання – підвищити імідж області. Це має бути іміджева стела, яка брендуватиме наш регіон. Такий архітектурно-дорожній знак має стояти як з боку Київської, так і Харківської областей. Насамперед люди, які їдуть до нас зі столиці, повинні зацікавитися нашим регіоном. Побачивши конструкцію, захотіли відвідати визначні місця Полтавщини, – зазначила Катерина Рижеченко.





За словами заступника директора Департаменту будівництва, містобудування і архітектури ОДА Ірини Особік, це буде не просто в’їзний знак в область, а певна локація. Полтавщину асоціюють із Миколою Гоголем, Великими Сорочинцями, решетилівською вишивкою, куманцем та пшеницею, а ще нафтою та газом. Усі ці символи можна використати при розробці знака.





- Наприклад, можна обіграти варіант із вишиванкою білим по білому. Зробити підсвічування в форматі 3D, щоб коли проїжджаєш повз, ця конструкція впадала в око, – розповіла Ірина Особік.





Катерина Рижеченко дала доручення підготувати відповідні документи для початку роботи над проєктом.