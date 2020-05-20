Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 20.05.2020 10:10
Підтверджені:
Україна19230
Кременчук104
Хворі:
Україна12711
Кременчук19
Вилікувалось:
Україна5955
Кременчук81
Померло:
Україна564
Кременчук4
Кременчук, Полтавщина

На кордонах Полтавщини встановлять нові в’їзні архітектурно-дорожні знаки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 717 Коментарів: 4

 

Місця встановлення в’їзних знаків, виготовлення проєктної документації та вигляд конструкції обговорили на нараді

При в’їзді в Полтавську область з боку Києва та Харкова по трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський планують встановити архітектурно-дорожні знаки. Місця встановлення в’їзних знаків, виготовлення проєктної документації та вигляд конструкції обговорили на нараді у заступника голови облдержадміністрації Катерини Рижеченко. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.


- Наше завдання – підвищити імідж області. Це має бути іміджева стела, яка брендуватиме наш регіон. Такий архітектурно-дорожній знак має стояти як з боку Київської, так і Харківської областей. Насамперед люди, які їдуть до нас зі столиці, повинні зацікавитися нашим регіоном. Побачивши конструкцію, захотіли відвідати визначні місця Полтавщини, – зазначила  Катерина Рижеченко.


За словами заступника директора Департаменту будівництва, містобудування і архітектури ОДА Ірини Особік, це буде не просто в’їзний знак в область, а певна локація. Полтавщину асоціюють із Миколою Гоголем, Великими Сорочинцями, решетилівською вишивкою, куманцем та пшеницею, а ще нафтою та газом. Усі ці символи можна використати при розробці знака.


- Наприклад, можна обіграти варіант із вишиванкою білим по білому. Зробити підсвічування в форматі 3D, щоб коли проїжджаєш повз, ця конструкція впадала в око, – розповіла Ірина Особік.


Катерина Рижеченко дала доручення підготувати відповідні документи для початку роботи над проєктом.

1
Автор: Альона Душенко
Теги:

Коментарі: 4

2 148
evil:
Сьогодні, 14:29

Это первоочередная задача именно в данный момент. Без этих монументальных обозначений въезда в область пересечение административных единиц становится жухлым и унылым. 

Дороги расхлябаные дырявые латанные, но зато на въезде 3D и лучезарная подвестка. Бюджета нет ни на медицину ни на образование, зато монументальные Гоголь, Сорочинцы, нефть и газ...

Врачи борятся с короновирусом, извините меня, почти с голой жопой и на одном энтузиазме. Лечение короновируса за свой счет. А эти никак не нажрутся.  Зуд в чиновьичьей жопе такой, что не распилить бабло на пректах и на выполнении работ никак не возможно...

Пилите гири бюджет Шура, они золотые...


14 0
45
Vikulsija:
Сьогодні, 14:35

Полезных ископаемых нет, воды нет, растительности нет, населена роботами...

А вот будут 3д знаки, так сразу как попрут люди...


5 0
84
Piton78:
Сьогодні, 14:50

Новий лайфхак, архітектурні знаки запиняють, або відганяють вірус, інакше і не скажеш, бо саме на часі встановлення цих таких необхідних споруд! Більше нема куди дівати гроші!


3 1
1 272
inattentive:
Сьогодні, 14:57

ВОТ ПРЯМО ТАКАЯ, ОЧЕНЬ НУЖНАЯ СЕЙЧАС НЕОБХОДИМОСТЬ !??     scream Ув. Телеграф , можна я матюкнусь ? Очень прошу. Письменно . ПОЖАЛУЙСТА .confused


2 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх