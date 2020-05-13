Пришкільні табори у Кременчуці у цьому році не запрацюють

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 518

Що стосується позаміських таборів, тут усе залежатиме від закінчення карантину та обмежувальних заходів

Пришкільні табори у Кременчуці у цьому році відкриватися не будуть через напружену епідситуацію. Як пояснила віцемер Ольга Усанова, таку рекомендацію надало Міністерство освіти та науки України.





Що стосується позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, поки що рекомендацій щодо них не надходило, усе залежатиме від того, коли закінчиться карантин та обмежувальні заходи. Тому тут чіткої відповіді у мерії поки що не можуть дати, бо це питання залишається невизначеним на державному рівні.





Міський голова Віталій Малецький зазначив, що хвороба може швидко розповсюджуватися при тісному контакті у дитячому колективі, крім того, важко буде забезпечити харчування у таборах з дотриманням необхідних санітарних вимог, пов’язаних з ускладненою епідемічною ситуацією.





Наразі базу бажаючих оздоровити дітей у позаміських таборах у Кременчуці сформовано, але поки що путівки не продають. Якщо ж приймуть рішення щодо відкриття позаміських таборів, про це додатково повідомлять, кошти на дані цілі передбачені (наприклад, на часткове відшкодування вартості путівок батькам).