Чілдрен Кінофест стартуватиме онлайн: фільми для дітей та підлітків

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Чілдрен кінофест 2020 відбудеться онлайн! VІІ Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест цього року відбудеться онлайн – з 29 травня по 7 червня на офіційному сайті фестивалю .



Фільми програми можна буде подивитись безкоштовно. Покази конкурсної програми триватимуть протягом 7 днів, переглянути їх можна буде у будь-який зручний час. Фільм-ретроспектива та роботи фіналістів конкурсу дитячих короткометражних фільмів, які входять до складу позаконкурсної програми, будуть доступні для перегляду як спецподії за розкладом – протягом одного дня.



До конкурсної програми фестивалю увійдуть фільми для аудиторії віком від 4 років, відібрані командою Чілдрен Кінофесту на найбільших європейських кінооглядах для дітей та підлітків. Поза конкурсом юні глядачі продовжать знайомитися з історією кінематографа: у попередні роки ця секція представила ретроспективи першовідкривачів зі світу кіно – Чарлі Чапліна, Бастера Кітона, ЛоттиРайнігер, Жоржа Мельєса та братів Люм’єр.



Програму фестивалю буде оголошено в середині травня.





Нагадаємо, що фестиваль документального кіно Docudays UA також відбувся онлайн.





Чілдрен Кінофест – щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. Щорічний фільм-переможець фестивалю визначається шляхом прямого голосування глядачів – на вході до кінотеатру кожен відвідувач отримує бюлетень, за допомогою якого оцінює фільм.





Шостий фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» відбувся з 31 травня по 9 червня 2019 року у 24 містах України, його покази відвідали майже 50 тисяч юних українців.





Гран-прі за підсумками глядацького голосування отримала анімаційна пригодницька стрічка «Викрадена принцеса» Олега Маламужа. У конкурсі короткометражних фільмів, знятих дітьми, найкращою роботою визнано «Лісову школу» Анни Зусмановської з Кривого Рогу.



Генеральні партнери фестивалю: Державне агентство України з питань кіно, ОТП Банк Україна. Організатор – компанія «Артхаус Трафік».