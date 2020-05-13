Робимо Потоки кращими: Уряд вирішив приєднати Потоки до Кременчука

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13 травня Уряд затвердив перспективні плани формування територій об’єднаних громад п’яти областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Закарпатської.





Є новини і для Кременчука. Урядники вирішили приєднати до нашого міста село Потоки. Воно пручалося й хотіло приєднатися до Дмитрівської ОТГ, але у Кабінеті Міністрів своє бачення.

«ТелеграфЪ» поспілкувався із Потоківським сільським головою Юрієм Зорею стосовно нових перспектив села та його приєднання до Кременчуцької громади. Пан Зоря повідомив:

– Будемо сідати за стіл перемовин та розробляти стратегію розвитку. Нехай на нашому прикладі покажуть, що не треба боятися великих міст, що вони дають можливості для розвитку нашої маленької громади. Візьмуть нас за зразок й покажуть, як мають розвиватися громади і покажуть приклад успішної децентралізації.









Довідка про Потоки з сайту Потоківської сільради

Село Потоки було засноване близько 1645 року. На карті, складеній французьким інженером Бопланом в 1630-1646 роках, Потоки позначено, як нове містечко. Історичні документи, починаючи з XVІІ століття свідчать, що назва села – Потоки – ніколи не мінялась.

Село є адміністративним центром Потоківської сільської ради, в який, крім того, входять села Придніпрянське (Дзержинське), Мала Кохнівка та Соснівка.

Село Потоки знаходиться на правому березі річки Псел. Поруч проходять автомобільна дорога що з’єднує міста Кременчук та Полтаву.

Відстань від с. Потоки до м. Кременчука 15 км, до м. Полтави 90 км.

На території сільської ради розташовані 2 школи (Потоківська – 11-ти річна та Мало-Кохнівська – 9-ти річна), дошкільний навчальний заклад «Світлячок», амбулаторія сімейної медицини, Мало-Кохнівський та Придніпрянський ФАПи, Потоківський центр культури і дозвілля, Придніпрянський сільський клуб.

Також на території села розташована ТДВ «Птахофабрика «Росія», спортивно-оздоровчі табори «Зоряний» Кременчуцької міської ради та «Енергетик» ПАТ «Полтаваобленерго», навчально-оздоровчий комплекс Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка «Ерудит»

Між містом Кременчук та с. Потоки курсує автобусний маршрут номер 107.

Між містом Кременчук та с. Придніпрянське (через с. Мала Кохнівка) автобусний маршрут номер 117.

Між с. Потоки та Горішні Плавні курсує автобусний маршрут №150.

Населення сільської ради складає 4112 осіб (чоловіки – 1926, жінки – 2186, які проживають у с. Потоки – 1986 осіб, Мала Кохнівка – 1562 осіб, Придніпрянське – 413 осіб та Соснівка – 151 осіб.

Всього площа земель сільської ради складає 7381,86 га, із них землі лісогосподарських підприємств – 2936,7098 га, землі запасу та землі не надані у власність – 2343,6279 га, під промисловими та іншими підприємствами – 785,1730 га, під сільськогосподарськими підприємствами – 441,2435 га, під водогосподарськими підприємствами – 217,99 га.

Площа земель населених пунктів Потоківської сільської ради складає 830,0265 га, в тому числі с. Потоки – 401,75 га, с. Придніпрянське – 149,56 га, с. Мала Кохнівка – 234,2365 га та Соснівка – 44,48 га.

На території сільської ради діє Потоківське комунальне господарство, яке забезпечує населення питною водою та відведенням стоків, вивезенням сміття, утриманням та благоустроєм територій населених пунктів сільської ради.