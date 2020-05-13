Небесно блакитний міхраб з'явився в мечеті Кременчука

У мечеті Кременчука з'явився неймовірно гарний міхраб небесно блакитного кольору. Цю красу мусульманам створила кременчуцька художниця Анжела Дмитренко, яка раніше «оживила» панд у Полтавському дитячому відділенні онкогематології.

Художниця над розписом працювала 18 днів, з яких три - вихідні.

- Всього лише 15 квадратних метрів стін, але з високим рівнем деталізації. Особливості підходу до розпису і ще багато всього цікавого прожили ми в ці дні з відкритим серцем. Зараз я закінчила і дивлюся на все, що зроблено. Знаєте відчуття, коли хочеться плакати від щастя? Ось це те, що я відчуваю. І щастя це від відчуття зробленого, адже все це здавалося спочатку неможливим. Коли ти малюєш для однієї сім'ї - тут все зрозуміло, не дивлячись на різницю характерів родичів. Але коли мова йде про таке місце, як мечеть, ви ж розумієте, що тут багато сімей? Тут настільки всі різні, з різним баченням кольору, світла і тіні, і це прекрасно, але ось тільки завдання художника - відчути стрижень і перенести його на поверхню. По-моєму, мені вдалося. Я бачила усмішки тепер особливих для мене людей, з силою і вірою, а це так багато, - поділилася на своїй сторінці в фейсбук художниця Анжела Дмитренко.