Небесно блакитний міхраб з'явився в мечеті Кременчука

Неймовірну красу створила кременчуцька художниця Анжела Дмитренко
У мечеті Кременчука з'явився неймовірно гарний міхраб небесно блакитного кольору. Цю красу мусульманам створила кременчуцька художниця Анжела Дмитренко, яка раніше «оживила» панд у Полтавському дитячому відділенні онкогематології.
Художниця над розписом працювала 18 днів, з яких три - вихідні.
- Всього лише 15 квадратних метрів стін, але з високим рівнем деталізації. Особливості підходу до розпису і ще багато всього цікавого прожили ми в ці дні з відкритим серцем. Зараз я закінчила і дивлюся на все, що зроблено. Знаєте відчуття, коли хочеться плакати від щастя? Ось це те, що я відчуваю. І щастя це від відчуття зробленого, адже все це здавалося спочатку неможливим. Коли ти малюєш для однієї сім'ї - тут все зрозуміло, не дивлячись на різницю характерів родичів. Але коли мова йде про таке місце, як мечеть, ви ж розумієте, що тут багато сімей? Тут настільки всі різні, з різним баченням кольору, світла і тіні, і це прекрасно, але ось тільки завдання художника - відчути стрижень і перенести його на поверхню. По-моєму, мені вдалося. Я бачила усмішки тепер особливих для мене людей, з силою і вірою, а це так багато, - поділилася на своїй сторінці в фейсбук художниця Анжела Дмитренко.
Нагадаємо, що 12 жовтня 2018 року в Кременчуці відбувся перший колективний П'ятничний Намаз в стінах нової мечеті. До цього більше 15 років громада збиралася в невеликій квартирі. У мечеті є жіноча і чоловіча частина, адміністративна частина, місця для обмивання, аудиторії для уроків і лекцій. Також передбачені кімнати для роботи з дітьми та їдальня.
*Міхраб - ніша в стіні мечеті, прикрашена двома колонами й аркою. Вказує напрям на Мекку, де розташована головна святиня мусульманської релігії - Кааба. Туди повертаються обличчям під час молитви. Стіну, в якій розташований міхраб, називають «стіною кібли».
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Анжела Дмитренко