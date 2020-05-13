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Небесно блакитний міхраб з'явився в мечеті Кременчука

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 645 Коментарів: 1

 

Неймовірну красу створила кременчуцька художниця Анжела Дмитренко

У мечеті Кременчука з'явився неймовірно гарний міхраб небесно блакитного кольору. Цю красу мусульманам створила кременчуцька художниця Анжела Дмитренко, яка раніше «оживила» панд у Полтавському дитячому відділенні онкогематології. 


Милі панди допомагатимуть маленьким кременчужанам боротися з раком
Художниця над розписом працювала 18 днів, з яких три - вихідні. 
- Всього лише 15 квадратних метрів стін, але з високим рівнем деталізації. Особливості підходу до розпису і ще багато всього цікавого прожили ми в ці дні з відкритим серцем. Зараз я закінчила і дивлюся на все, що зроблено. Знаєте відчуття, коли хочеться плакати від щастя? Ось це те, що я відчуваю. І щастя це від відчуття зробленого, адже все це здавалося спочатку неможливим. Коли ти малюєш для однієї сім'ї - тут все зрозуміло, не дивлячись на різницю характерів родичів. Але коли мова йде про таке місце, як мечеть, ви ж розумієте, що тут багато сімей? Тут настільки всі різні, з різним баченням кольору, світла і тіні, і це прекрасно, але ось тільки завдання художника - відчути стрижень і перенести його на поверхню. По-моєму, мені вдалося. Я бачила усмішки тепер особливих для мене людей, з силою і вірою, а це так багато, - поділилася на своїй сторінці в фейсбук художниця Анжела Дмитренко.
 
Нагадаємо, що 12 жовтня 2018 року в Кременчуці відбувся перший колективний П'ятничний Намаз в стінах нової мечеті. До цього більше 15 років громада збиралася в невеликій квартирі. У мечеті є жіноча і чоловіча частина, адміністративна частина, місця для обмивання, аудиторії для уроків і лекцій. Також передбачені кімнати для роботи з дітьми та їдальня. 
*Міхраб - ніша в стіні мечеті, прикрашена двома колонами й аркою. Вказує напрям на Мекку, де розташована головна святиня мусульманської релігії - Кааба. Туди повертаються обличчям під час молитви. Стіну, в якій розташований міхраб, називають «стіною кібли».
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Анжела Дмитренко
Теги: мусульмане Анжела Дмитренко

Коментарі: 1

43
sergeyhat:
Сьогодні, 18:40

Очень круто!


3 0

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