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За вчора шахраї надурили кременчужан на 8 000 гривень

Сьогодні, 17:47 Переглядів: 530

Більшість - через сайт оголошень

За вчора, 12 травня, шахраї надурили кременчужан майже на 8 000 гривень, про це повідомила пресслужба поліції.

  • о 8.30 до поліції звернулась 58-річна кременчужанка, яка переказала 2,5 тис. грн на два мобільні рахунки невідомому, який представився її знайомим та прохав про допомогу; 
  • 51-річна кременчужанка хотіла купити велосипед на сайті оголошень і переказала продавцю 3,8 тис. грн, але ровер так і не отримала;
  • 38-річний кременчужанин аналогічним чином лишився без 1068 грн, за які хотів купити талони на пальне;
  • 56-річний пенсіонер віддав шахраям 400 гривень за килим, якого так і не отримав.

радить громадянам бути обережними з покупками в інтернеті, уважно перевіряти дані та не перераховувати кошти до моменту отримання товару.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство мошенничество

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