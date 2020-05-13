За вчора шахраї надурили кременчужан на 8 000 гривень

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За вчора, 12 травня, шахраї надурили кременчужан майже на 8 000 гривень, про це повідомила пресслужба поліції.

о 8.30 до поліції звернулась 58-річна кременчужанка, яка переказала 2,5 тис. грн на два мобільні рахунки невідомому, який представився її знайомим та прохав про допомогу;

51-річна кременчужанка хотіла купити велосипед на сайті оголошень і переказала продавцю 3,8 тис. грн, але ровер так і не отримала;

38-річний кременчужанин аналогічним чином лишився без 1068 грн, за які хотів купити талони на пальне;

56-річний пенсіонер віддав шахраям 400 гривень за килим, якого так і не отримав.

радить громадянам бути обережними з покупками в інтернеті, уважно перевіряти дані та не перераховувати кошти до моменту отримання товару.