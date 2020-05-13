Жінка поскаржилася, що її відгамселив чоловік, а поліцейські проігнорували це

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 933 Коментарів: 1

Правоохоронці ж надали запис з камер і своє бачення даної ситуації

10 травня у спільноті h.kremenchug з'явився допис, у якому жінка розповіла, що ввечері 9 травня її у машині відгамселив колишній чоловік. За її словами, їй допомогли працівниці кафе Panda, які викликали копів. Але коли правоохоронці приїхали, то не представилися і відмовлялися прийняти від жінки заяву, мотивуючи це тим, що вона неушкоджена, і навіть посміялися над нею.





Лише коли вона повторно зателефонувала на 102, вони таки прийняли заяву. Натомість, як сказала жінка, вона усю ніч провела у лікарні Світловодська – у неї струс мозку, перелом щелепи з лівої сторони, забої та гематоми на тілі.









Цю ситуацію висвітлили у місцевих ЗМІ; керівництво батальйону патрульної поліції нашого міста провело перевірку щодо ймовірної бездіяльності патрульних. І от сьогодні, 13 травня, патрульна поліція Кременчука надала запис з камер, який було зроблено 9 травня близько 18.00 на вулиці Небесної Сотні, та своє бачення вищезгаданої події.





Тут ви можете побачити фрагменти спілкування заявниці та її колишнього чоловіка з правоохоронцями:









Судячи з відео, у результаті чоловік, жінка та їх син поїхали з місця події спільно.