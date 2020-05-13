«Поки не готові відновити тренування»: президент футбольного клубу «Гірник-Спорт»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 300

Двоє футбольних клубів з Полтавщини, які виступають у Першій лізі, готуються до виходу з карантину. «Телеграф» телефоном зв'язався з президентом «Гірник-Спорту» Петром Каплуном й поцікавився коли команда виходитиме з відпустки та чи готові до тестування ПЛР-тестами.





Коли команда виходить з відпустки





Ми поки не готові відновити тренування, немає умов, щоб дотримуватися усіх санітарно-гігієнічних правил. Я не маю права ризикувати гравцями. У нас немає умов ізолювати кожного гравця окремо та робити тести.





1,2 млн грн на ПЛР-тестування





Для того, щоб зробити ПЛР-тести необхідно кошти й плюс 7 днів тримати їх на карантині кожного окремо. Для забезпечення гравців необхідне харчування, а зараз невідомо коли запрацюють їдальні, адже кожен повинен харчуватися окремо, а де?





Щоб завершити чемпіонат необхідно 1,2 млн грн на тестування, яке необхідно проводити перед кожним матчем. Ці витрати покладають на плечі клубів.





За чи проти відновлення чемпіонату





Що це за чемпіонат без глядачів? Для кого догравати? Ну відновимо чемпіонат, а далі введуть карантин, як у Львівській області, й що далі? Закінчимо чемпіонат. Ніхто не може передбачити наслідки. Підписуюся під кожним словом під статтею, яка вийшла на сайті footboom . Якщо у Вищій лізі доцільно, то у Першій та Другій лігах недоцільно догравати. Якщо немає ясності з чого ми будемо починати?





Якщо ми зберемося й зробимо тести, тести не за малі кошти, а через деякий час зупинять й що далі? Нам це компенсують? Ми ж не клуб мільйонерів.





Згідно з медичним протоколом у роздягальні не повинно перебувати більше трьох гравців, а інші де будуть? Наприклад, гуртожиток приймає 27 осіб, а зараз їх поміститься лише 13, якщо селити по одному в кімнаті. Ще пересуватися на матчі необхідно двома автобусами, щоб була необхідна відстань між гравцями, хто це буде оплачувати?





Про зміни в команді





Як увійшли в карантин, так і залишаємося - ніхто не покинув команду. Скоротили заробітні плати на 50%. Ми підписали додаткові узгодження з кожним футболістом, що на час карантину виплачуємо 50% заробітної плати.





Про трансферний бан





За інформацією всеукраїнських ЗМІ, «Гірник-Спорт» програв футболісту Олексію Пінчуку справу, пов’язану з неправомірним контрактом. Палата вирішення спорів зобов’язала клуб виплатити футболісту компенсацію (понад 75 000 гривень). Після того, як клуб нічого не виплатив - наклав трансферний бан. Втім «Гірник-Спорт» подав апеляцію на це рішення КДК.





- Ми подали апеляцію на рішення контрольно-дисциплінарного комітету. Палата дає 40 днів на оплату та реквізити куди ми маємо перерахувати кошти, а КДК дав нам лише 10 днів. Й ми подали апеляцію... все це притягнуте за вуха.... Нам не треба заявляти людей - у нас достатня кількість гравців.