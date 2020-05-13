На КВБЗ впало виробництво вантажних вагонів на 56%: ЗЕ-візит не допоміг

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 697 Коментарів: 3

На ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» у січні-квітні 2020 року на 56,1% впало виробництво вантажних вагонів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такими є дані управління економіки виконкому. Так, з початку року на підприємстві цього року випустили 773 вантажних вагони проти 1761 за цей же період у 2019 році.





Водночас, вироблено 26 пасажирських вагонів проти 5 (у січні-квітні минулого року).





У попередні три роки вагонзавод стабільно нарощував обсяги виробництва. Падіння розпочалося з січня 2020 року.









У березні Президент Володимир Зеленський, перебуваючи на КВБЗ пообіцяв підприємству «конкретне держзамовлення» на 90 вагонів. Проте «Укрзалізниця» та її філії таких тендерів не оголошувала – і навряд чи оголосить, зважаючи на карантин.



