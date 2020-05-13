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На КВБЗ впало виробництво вантажних вагонів на 56%: ЗЕ-візит не допоміг

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 697 Коментарів: 3

 

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На ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» у січні-квітні 2020 року на 56,1% впало виробництво вантажних вагонів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такими є дані управління економіки виконкому. Так, з початку року на підприємстві цього року випустили 773 вантажних вагони проти 1761 за цей же період у 2019 році.


Водночас, вироблено 26 пасажирських вагонів проти 5 (у січні-квітні минулого року).


У попередні три роки вагонзавод стабільно нарощував обсяги виробництва. Падіння розпочалося з січня 2020 року.


Зеленский в Кременчуге: президент прилетел на КВСЗ и пообещал «конкретный» госзаказ


У березні Президент Володимир Зеленський, перебуваючи на КВБЗ пообіцяв підприємству «конкретне держзамовлення» на 90 вагонів. Проте «Укрзалізниця» та її філії таких тендерів не оголошувала – і навряд чи оголосить, зважаючи на карантин.


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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: КВБЗ виробництво обсяги виробництва вагонзавод

Коментарі: 3

84
Smart:
Сьогодні, 08:39

Божа роса, божа роса...


6 2
2 138
evil:
Сьогодні, 08:40

Ге!-Зандон! 

А чего вы ожидали от квартального клоуна?

Как до Вас не доходит, что клоун одетый в костюм президента так и остается клоуном.

Писюном ляпать по клавишам рояля - это его. Снимать выкладывать дибильные видосики голосом простуженной крысы - это его.

А писюн то на деле вялый...

Недалекий, никчемный, глупый, ущербный, необразованный клоун с наполеоновским синдромом собственного величия.

Но не стоит забывать, что 80% кременчугских избирателей Зеленского несут коллективную ответственность за все происходящее.

Такой себе "коллективный Зеленский". А то сейчас кого не спросишь, то никто выпучив глаза за него и не голосовал...


11 5
834
shoni1970:
Сьогодні, 09:19

Виходить, що чоловіка з плакатом про президента безпідставно оштрафували? Він таки виявився тим, що про ньго було написано. Ну нічого, там вже кажуть, що йому одного строку буде мало, стадо підтримає, і вже він виправдає довіру.


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